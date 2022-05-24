Celal Şengör'den Hz. İbrahim ve Hz. Musa için skandal sözler: İbrahim diye bir adamın yaşadığı malum değil, Musa peygamberi tarih bilmiyor

Habertürk TV'de gazeteci Fatih Altaylı'nın moderatörlüğünde ekrana gelen Teke Tek Bilim programı bu kez Şanlıurfa'ın Harran ilçesinde yapıldı. Programa Jeolog Celal Şengör, Akademisyen Ahmet Arslan ve Harran'daki kazı başkanı Mehmet Önal da katıldı.

Programda Mehmet Önal, Hz. İbrahim'im Harran'da yaşadığını ifade ederek," 75 yaşına kadar burada yaşıyor. Kutsal kitaplar Harran'ı işaret ediyor." dedi.

"YAŞADIĞI MALUM DEĞİL"

Bunun üzerine araya giren Jeolog Celal Şengör," Ben bunun saptamasını yapayım, o masal. Hocam masal o. Bunların hepsi masal. İbrahim diye bir adamın yaşadığı malum değil." dedi.

"MUSA PEYGAMBERE BAKIYORSUN, ADAMI DA TARİH BİLMİYOR"

Sözlerine devam eden Şengör şunları söyledi:

"Bütün bu söylenen kişiler tarihte yok. Bunların hepsi o 3 tane kutsal kitap denilen, Suriye din geleneği, Mezopotamya din geleneğinden türemiş bir yan branştır. Musa peygambere bakıyorsun, adamı da tarih bilmiyor, yok öyle birisi. Musevilerin kitabındaki Mısır'dan çıkış olayı da yok. Hocamın söyledikleri tamamen menkıbevi. Belge yok."