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  3. Celal Şengör’den İlber Ortaylı’ya skandal ifade: ''Dipsiz kuyu pezevenk ya''

Celal Şengör’den İlber Ortaylı’ya skandal ifade: ''Dipsiz kuyu pezevenk ya''

Youtube'da gerçekleşen bir programa katılan Prof. Dr. Celal Şengör, ünlü tarihçi Prof. Dr. İlber Ortaylı ile ilgili yaptığı bir açıklamada sosyal medyada bomba etkisi yarattı. Ortaylı için söylediği sözler izleyenleri hayrete düşürürken o anlar ise ekranlara böyle yansıdı.

Bir youtube programında Prof. Dr. İlber Ortaylı'yı övmek isterken sosyal medyada gündem olan Prof. Dr. Celal Şengör, herkesi şaşkına uğrattı. O anlar ise saniye saniye böyle kaydedildi.

Prof. Dr. Celal Şengör, yakın arkadaşı tarihçi Prof. Dr. İlber Ortaylı'yı anlatırken kullandığı ifadeler sosyal medyanın diline düştü. Şengör, Ortaylı'nın kendi alanı dışındaki birçok konulara da hakim olduğunu ve entellektüel yapısını anlatırken "İlber'e her merhaba dediğimde yeni bir şey öğreniyorum. Dipsiz kuyu peze...k ya, bilmediği yok herifin. Vallahi billahi" ifadelerini kullanması izleyenleri şaşırttı.

Bu sözleri duyan programın sunucusu kadın, şaşkınlığını gülümseyerek gizlemeye çalıştı.

İşte o anlar;

Okan Gül
Video ve Yerel Haberler Editörü
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