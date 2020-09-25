Celal Şengör'den korkutan deprem yorumu: Suskun bölge kırılmaya başladı

AFAD verilerine göre dün Marmara Denizi'nde Tekirdağ'ın Marmaraereğlisi ilçesi yakınlarında saat 16.38'de 4,2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depreme ilişkin olarak da Habertürk yazarı Fatih Altaylı, Prof. Dr. Celâl Şengör ile görüşerek aldığı bilgileri köşe yazısında kaleme aldı.

Fatih Altaylı köşe yazısında," İstanbul peş peşe iki depremle sarsılınca hem mail yoluyla hem sosyal medyadan ulaşan herkes “Celal Şengör ne diyor?” diye sormaya başladı.

Haklı bir soruydu.

Çünkü Marmara’da denizin ve toprağın altında gerçekten ne olduğunu bilen, yani elde edilmiş bilimsel bulgulara hakim pek az jeoloğumuz var.

Bunlardan biri Prof. Celal Şengör, diğeri ise Prof. Naci Görür.

Gerisi bu çalışmalarda yer almadan, kulaktan dolma, ezbere konuşanlar.

Bu nedenle hemen Celal Şengör’ü aradım." ifadelerini kullandı.

MEDYAYA SİTEM ETTİ

Fatih Altaylı köşe yazısını şöyle sürdürdü:

"Daha doğrusu, Celal Şengör’ün cep telefonu olmadığı için eşi Oya’yı aradım.

Celal Şengör’ün sesi keyifsizdi.

“Ne oldu, korktun mu depremden” diye takıldım.

“Depremden değil ama medyamızın cehaletinden korktum” dedi.

Medyaya kızmış.

“Yahu elinde hiçbir veri olmadan konuşan ne kadar abuk sabuk adam varsa hepsinin görüşleri internet sitelerinin manşetinde, nasıl konuşuyor bu adamlar anlamıyorum. Medyanın da cehaletini anlamıyorum” diyerek öfkesini bana yönlendirdi.

“Medya ne yapsın. Adamlar profesör. Ben bu konuyu bilmiyorum demezlerse medya da adamlardan görüş alır. Adamlara kız” dedim.

Kinayeli bir şekilde, “Adamlar mı?” dedi.

“Tamam kızma bak işte ben sana sormak için aradım. Ne diyorsun bu deprem için?” dedim.

“Bir şey diyemiyorum çünkü elimde veriler henüz yok. Hayrullah’ı aradım fay çözümlerini istedim. Onlar gelirse bir şeyler söyleyebilirim” dedi.

Hayrullah dediği, Kandilli Rasathanesi’nden jeofizik profesörü Hayrullah Karabulut.

“Hiç mi fikrin yok?” diye sordum.

“Fikrim var ama henüz bilimsel değil. Hatırlarsan Naci ile konuştuğumuzda dikkat çektiğimiz iki yer vardı. İkidir oralarda deprem oluyor. Bu kötü haber bence. Çünkü büyük depremi yapacak faydaki yükü arttırıyorlar. Ama Hayrullah’tan bilgi gelince daha net konuşurum” dedi.

Kapattık.

Altaylı, Şengör'ün kendisine anlattıklarını şöyle yazdı:

"Gece geç saatte bilgiyi almış, değerlendirmesini yolladı.

“Sevgili arkadaşım, hafif bir normal bileşenli sağ yanal fay. Önemi daha önce kuzeyde olanlara adeta bir ‘Cevap’ gibi olması. Yani suskun bölge batıdan kırılmaya başladı” demiş ve depremin bir de haritasını yollamış.

Anladığım haberler iyi değil."

NE OLMUŞTU?

Dün Marmara Denizi'nde Tekirdağ'ın Marmaraereğlisi ilçesi yakınlarında saat 16.38'de 4,2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem İstanbul'da ve çevre illerde hissedildi.

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