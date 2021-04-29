Celal Şengör'e sorulan deprem sorusu Nihat Hatipoğlu'nu aratmadı: "Fay hatlarını söküp taşırsak depremin önüne geçmiş olur muyuz?"

Prof. Dr. Celal Şengör'e bir kişinin geçtiğimiz günlerde sorduğu soru sosyal medyaya bomba gibi düştü. "Fay hatlarını söküp taşırsak depremin önüne geçmiş olur muyuz?" sorusuna cevap veren Şengör'ün o anları ise kameralara saniye saniye böyle yansıdı.

Bir öğrencinin akademisyen, jeolog ve bilim insanı Prof. Dr. Celal Şengör'e "Fay hatlarını söküp taşırsak depremin önüne geçmiş olur muyuz?" sorusu soruldu. Sosyal medyada gündem olan bu soruyla ilgili Şengör, "Nasıl yapıcağız onu? Fay hattı dediğin 16 km'ye, Japonya'daki 700 km'ye kadar iniyor. Nasıl yapıcağız onu? Litosferi düşün, portakalın kabuğu gibi. Bu portakalın kabuğunu çeşitli parçalara ayır. Bu parçalar birbirlerine nazaran hareket ediyorlar. Neyi koparıp nereye koyacaksın? Fayların taşınması mümkün değil. Bütün Afrika'yı bir yere götürmen lazım. Deprem yapan faylar hakkında konuşuyoruz. Mini mini faylar da var. Onları çakılın içinde de görüyorsun. Onları al cebine götür. Onlar deprem yapmıyor." dedi.

SORU ÖĞRENCİSİNDEN GELMİŞ

Öte yandan, Şengör'e soru soran öğrencinin bir gün önce soruyu kendi sosyal medya hesabından paylaşarak "Yarın Celal Şengör'e derste bu soruyu sorarım" dediği görüldü. Aynı kişi, daha sonra da "Soruldu" diyerek yeni bir paylaşımda daha bulundu.