Celal Şengör'ün "Hz. İbrahim ve Musa yok" çıkışından sonra, Abdurrahman Dilipak'tan da şaşırtıcı paylaşım geldi! "Niye kızıyorsunuz ki? Hz. Adem de yok"

Ünlü jeolog ve tarihçi Celal Şengör, Habertürk ekranlarında Fatih Altaylı'nın sunuculuğunu üstlendiği programa damga vurmuştu. Şengör, "Masal onların hepsi. İbrahim (HZ) diye bir adamın yaşadığı malum değil. İşte Museviliğe bakıyorsun; Hazreti Musa peygamber diyorlar. Adamı tarih bilmiyor yok öyle birisi" ifadelerini kullanmış, izleyiciyi hayrete düşürmüştü. Bunun üzerine Yazar Abdurrahman Dilipak'tan da "Niye kızıyorsunuz ki? Hz. Adem de yok" yanıtı geldi.

"HZ. ADEM DE YOK"

Celal Şengör'ün çıkarımı ardından Abdurrahman Dilipak sessiz kalamadı. Şengör'ü tiye alan Dilipak, "Niye kızıyorsunuz ki, Prehistorya diye bir bilim varsa, Hz. Adem de yok. Din Hz. Adem okur yazardı, evde oturuyordu, hayvancılık ve tarım yapıyordu der. Musa asasını denize dokundurdu, deniz yarıldı hangi Bill'in adamı bu bilgiyi doğrular, Ya da Hz. ibrahim diye birini ateş yakmamış, bir kuşu parçalamış, her parçasını bir tepeye koymuş, sonra çağırmış kuş gelmiş. Mutlaklaştırdığını Billim böyle diyor, O zaman bu bilim adamları ya "katolik Müslüman" olacak, ya da "Laik Müslüman" Nasıl olacaksa." ifadelerine yer verdi.