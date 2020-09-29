Malatya'daki Şeker Fabrikası Camii'nde uzun yıllar görev yapan ve Şeker Hoca olarak bilinen din görevlisi Celal Tilgen yaşamını yitirdi. Tilgen hakkında bilgi sahibi olmak isteyenler Malatya'da Celal Tilgen (Şeker Hoca) kimdir? Kaç yaşında? Neden öldü? sorularının cevaplarını merak ediyor. İşte detaylar....

CELAL TİLGEN (ŞEKER HOCA) KİMDİR?KAÇ YAŞINDA?

Malatya'daki Şeker Fabrikası Camii'nde uzun yıllar görev yapan ve Şeker Hoca olarak bilinen 69 yaşındaki Celal Tilgen (69) emekli olduktan sonra rahatsızlıkları sebebiyle Turgut Özal Tıp Merkezi’nde ve Yeşilyurt Hasan Çalık Devlet Hastanesinde tedavi gördü.

Son olarak Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan ve koronavirüs tedavisi gören Tilgen yaşamını yitirdi. Görev yaparken verdiği vaazlarla sık sık gündeme gelen ve "Şeker Hoca" olarak tanınan Celal Tilgen, 2009 yılında domuz gribi nedeniyle Şeker Fabrikası Camii'nde görev yaparken maske ile vaaz vermesi ile dikkat çekmişti.

NEDEN ÖLDÜ?

Celal Tilgen, yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle 69 yaşında yaşamını yitirdi.