Celal Uzunkaya: 6 ayda 30 tonun üzerinde uyuşturucu yakaladık

EMNİYET Genel Müdürü Celal Uzunkaya, "Yılın 6 aylık döneminde 30 tonun üzerinde uyuşturucu yakalaması yapıldı, 20 binin üzerinde insan tutuklandı. 2017 yılında 941 kişi uyuşturucudan öldü, bu rakam bu yıl 400'lere kadar düştü, uyuşturucu ile mücadelemiz sonuna kadar devam edecek" dedi.

Emniyet Genel Müdürü Celal Uzunkaya, geçtiğimiz günlerde yaşamını yitiren Kırıkkale İl Emniyet Müdürü Mahmut Çorumlu'nun annesi için taziye ziyaretinde bulunmak üzere kente geldi. Kırıkkale İl Emniyet Müdürlüğü'nde basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Uzunkaya, uyuşturucuyla mücadele konusunda çok yoğun bir çaba olduğunu belirterek, "Maalesef son zamanlarda medyada kamuoyuna yansıtılan bir takım uyuşturucu raporları, bilgilendirmelerin de görüyoruz ki her ne kadar bir kısmı sağlıklı verilere dayanmasa da yapılan açıklamalardaki rakamlar oldukça ürkütücü" dedi.

'2017 YILINDA UYUŞTURUCUYA 941 KURBAN VERDİK'

2017 yılında bine yakın kişinin uyuşturucu nedeniyle öldüğünü belirten Uzunkaya, "941 insanımız uyuşturucu kurbanı olmuş, 2018 rakamları henüz netleşmemiş olmakla birlikte 600-650 civarında. Bu oldukça olumlu bir tablo. Yani bir önceki yıla göre yüzde 50'ye varan iyileşme trendi yakalanmış demek. Bu oranın 2018 rakamlarının aynı oranda düşürülmesi halinde 2019 da inşallah 350-400'lü bir rakamlara çekilecek" diye konuştu.

'6 AYDA 30 TON UYUŞTURUCU YAKALADIK'

Uyuşturucuya karşı etkin bir mücadele yürütüldüğünü ve başarılı sonuçlar alındığını ifade eden Uzunkaya, "Daha yılın 6 aylık döneminde 30 tonun üzerinde uyuşturucu yakalaması yapıldı. 20 binin üzerinde insan adli mercilere sevk edilip tutuklandı. Şu anda cezaevlerinde 60 bine yakın uyuşturucudan dolayı tutuklu, hükümlü insan bulunuyor. Bunlar çok övünülecek rakamlar değil elbette, arzu edilir ki hiçbir vatandaşımız ne uyuşturucu kullansın, ne uyuşturucu satsın, ne de bundan dolayı hayatları yıkılsın" dedi.

DHA