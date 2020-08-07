Celalettin Güvenç kimdir? Kaç yaşında? Nereli?

Ekonomideki değişen dengelere ilişkin, Bakan Berat Albayrak'ı sorumlu görerek, sosyal medyada istifaya davet eden vatandaşlara AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Celalettin Güvenç'ten "Köpekler havladı diye atlar ölmez" mesajı geldi. Güvenç, bu açıklamasının ardından büyük tepki toplamıştı.

Celalaettin Güvenç'in hayatı ve kariyeri hakkında merak edilen tüm detaylar haberimizde yer alıyor.

CELALETTİN GÜVENÇ KİMDİR?

Celalettin Güvenç, 1959 yılında Kahramanmaraş’da doğdu. 1983 yılında İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden mezun oldu. Sırasıyla Devrek, Kargı Kaymakam Vekillikleri, Altınözü, Beytüşşebap, Kürtün Kaymakamlıkları, Adıyaman Vali yardımcılığı, Mülkiye Başmüfettişliği, Denizcilik Müsteşar Yardımcılığı ve Erzurum Valililiği yaptı. 27 Nisan 2008 tarihinde Manisa valisi olarak atandı. 17 Ağustos 2011 tarihinde yayımlanan bakanlar kurulu kararıyla Şanlıurfa Valiliği’ne getirildi.

Celalettin Güvenç, 2014 yerel seçimlerinde Adalet ve Kalkınma Partisi’nden belediye başkan adayı olmak amacıyla 30 Kasım 2013 tarihinde, valilik görevindeyken emekliye ayrıldı. Seçimlerin ardından Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkan'lığına getirildi. 31 Ağustos 2015 tarihinde görevinden istifa ederek AK Parti’den milletvekili aday adayı oldu ve 1 Kasım 2015’te yapılan 26. Dönem Milletvekili Genel Seçimlerinde AK Parti Kahramanmaraş milletvekili seçildi. 26. Dönem TBMM’de İçişleri Komisyonu Başkanlığı görevini yürüten Celalettin Güvenç, evli ve iki çocuk babasıdır. Aynı zamanda AK Parti Kahramanmaraş milletvekili Sıtkı Güvenç’in ağabeyidir.

İŞTE TEPKİ ÇEKEN O PAYLAŞIM

Güvenç, “Köpekler havladı diye atlar ölmez #BeratAlbayrakYanındayız” paylaşımında bulundu.

Sosyal medyada büyük bir tepki toplayan Güvenç, yapılan eleştiriler sonrası tweetini silerek özür diledi.