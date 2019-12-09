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Çelebi ailesinin acı günü

TRT Erzurum Müdürlüğü çalışanlarından Gürkan Levent Çelebi'nin babası Lütfü Çelebi (80) hayatını kaybetti.

Çelebi ailesinin acı günü

TRT Erzurum Müdürlüğü çalışanlarından Gürkan Levent Çelebi'nin babası Lütfü Çelebi (80) hayatını kaybetti.

Bir süredir kalp yetmezliği nedeniyle tedavi gören baba Lütfü Çelebi'nin cenazesi bugün öğle namazına müteakip Narmanlı Cami'inde kılınan cenaze namazının ardından Asri Mezarlık'ta toprağa verildi.

Cenaze namazına bürokratlar, belediye başkanları, STK temsilcileri, iş adamları, basın mensupları, yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Çelebi ailesinin acı günü

Çelebi ailesinin acı günü

Kaynak: İHA

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