Celep Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Celep görev tanımı nedir, Celep ne iş yapar, Celep olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Celep mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Celep Tanımı;

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Celep Maaşı Ne Kadar? 2022 Celep Maaşları

Celep maaşı ortalama aylık 4626,5 _TL’dir. En düşük Celep maaşı 4253 _TL, En yüksek ise 5000 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Celep iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

6121.22

Meslek Adı :

Celep Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Nitelikli Tarım, Ormancılık Ve Su Ürünleri Çalışanları

Meslek Alt Ana Grubu :

Pazara Yönelik Nitelikli Tarım Çalışanları

Meslek Grubu :

Hayvan Yetiştiricileri

Meslek Birim Grubu :

Çiftlik Ve Süt Hayvanları Yetiştiricileri

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Köylerden, hayvan pazarlarından koyun, keçi, sığır vb. hayvanları toplayarak ticaretini yapma bilgi becerisine sahip kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Celep; işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) İnek, koyun, keçi, vb. hayvanları seçmek ve satın almak,

b) Hayvanların satışını gerçekleştirene kadar çayır ve otlaklardan faydalanmalarını sağlamak, hayvanlara yem vermek,

c) Hayvanların sağlığına dikkat etmek, küçük hastalıklarda hayvanları tedavi etmek,

f) Satılacak ve kesimi yapılacak hayvanları seçmek,

l) Hayvanları dağlamak suretiyle veya diğer usullerle tanıtma işaretleri yapmak vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

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