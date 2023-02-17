Celien Wicht kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Celien Wicht Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Celien Wicht adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Celien Wicht Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Celien Wicht 27 Eylül 1997 tarihinde Bassecourt şehrinde doğmuştur. 1,86 m boyundadır. İsviçre uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Celien Wicht Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini 11 Friends GmbH yapmaktadır. Celien Wicht, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

SC Kriens futbol takımında oynamaktadır. SC Kriens takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Celien Wicht'nin SC Kriens ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Celien Wicht Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Celien Wicht isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 75 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

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Celien Wicht Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Celien Wicht futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2015 yılında GC Zürich U21

6 Temmuz 2017 yılında Rapperswil-Jona

1 Temmuz 2018 yılında SC Cham

30 Haziran 2019 yılında Rapperswil-Jona

10 Temmuz 2019 yılında SC Cham

1 Temmuz 2022 yılında SC Kriens

Celien Wicht Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Celien Wicht şuan SC Kriens takımında oynamakta ve 20 numaralı formayı giymektedir.

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