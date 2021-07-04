Çelik Aruoba kimdir? Nereli? Kaç yaşında? Neden öldü?

Türkiye'nin önemli iktisatçılarından eski Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi İktisat Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Çelik Aruoba vefat etti. Ünlü iktisatçının ölümü birçok kişiyi derinden üzerken hayatı ve kim olduğu merak konusu oldu.

ÇELİK ARUOBA KİMDİR?

Şair ve yazar Muazzez Aruoba’nın da oğlu olan Çelik Aruoba, T24’te yazan Türkiye’de otomotiv endüstrisinin önde gelen isimlerinden İskender Aruoba’nın da kardeşidir.

1942 yılında doğan Çelik Aruoba, Ankara Üniversitesi SBF İktisat ve Maliye Bölümü’nden mezun oldu ve doktorasını da yine burada tamamladı.

Ankara Üniversitesi İktisat Profesörü olarak 2009 yılına kadar ders veren Çelik Aruoba, iktisat bölümü başkanlığı, Gelişme ve Toplumsal Araştırmalar Merkezi Müdürlüğü, Türkiye Ekonomi Kurumu Genel Sekreteri, Yakın Doğu Üniversitesi Etik Kurulu Başkanlığı ve Yakın Doğu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstütüsü Müdürü gibi birçok görev üstlendi.

Eğitim çalışmalarının dışında beslenme, uluslararası ticaret, çevre politikaları uluslararası ticaret ilişkileri, tarım ekonomisi, tarımda organik üretim gibi konulardaki araştırmalarda bulunmuştur. Bunların dışında uzun bir süreden beri bölgesel kalkınma, tarımsal gelişme, bölge yönetimi konularında yurtiçi ve yurtdışında birçok araştırmada bulunmuştur.

ÇELİK ARUOBA ÖLDÜ MÜ? KAÇ YAŞINDA, NEDEN ÖLDÜ?

79 yaşında olan ünlü iktisatçı Çelik Aruoba 3 Temmuz 2021 gecesinde yaşamını yitirdi. Ünlü iktisatçının çoklu organ yetmezliği yaşadığı ve bundan dolayı bir süredir hastanede olduğu ifade edildi.