Of'ta feci kaza! İki kişi hayatını kaybettiKaan Tangöze - Kıvılcım Ural çifti tatilde kızları İlayda'yı denizle tanıştırdı! Ortaya keyifli görüntüler çıktı!Çelik Aruoba kimdir? Nereli? Kaç yaşında? Neden öldü?Operasyon 41 konusu nedir, ne zaman başlayacak? Operasyon 41 nerede çekiliyor, yarışmacıları kimler?4 Temmuz 2021 Pazar TRT 2 yayın akışı |Yabancı Sinema: Gagarine TRT 2'deAraba alacaklar dikkat! Haziran'da en çok Fiat, Renault ve Volkswagen satıldı4 Temmuz 2021 Pazar TRT 1 yayın akışı | Türk Sineması "Dağ 2" TRT 1'de4 Temmuz 2021 Pazar ATV yayın akışı | Baş Belası yeni bölümüyle ATV'deProf. Dr. Çelik Aruob'dan acı haber! Bir süredir çoklu organ yetmezliği yaşıyordu...EURO 2020 yarı final: İngiltere - Danimarka maçı ne zaman, hangi gün, saat kaçta, hangi kanalda?
İstanbul26 °C
  1. HABERLER
  2. BİYOGRAFİ
  3. Çelik Aruoba kimdir? Nereli? Kaç yaşında? Neden öldü?

Çelik Aruoba kimdir? Nereli? Kaç yaşında? Neden öldü?

İktisatçı ve eski Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi İktisat Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Çelik Aruoba yaşamını yitirdi. Peki Çelik Auroba kimdir? Nereli? Öldü mü? Kaç yaşında, neden öldü?

Çelik Aruoba kimdir? Nereli? Kaç yaşında? Neden öldü?

Türkiye'nin önemli iktisatçılarından eski Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi İktisat Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Çelik Aruoba vefat etti. Ünlü iktisatçının ölümü birçok kişiyi derinden üzerken hayatı ve kim olduğu merak konusu oldu.

ÇELİK ARUOBA KİMDİR? 

Şair ve yazar Muazzez Aruoba’nın da oğlu olan Çelik Aruoba, T24’te yazan Türkiye’de otomotiv endüstrisinin önde gelen isimlerinden İskender Aruoba’nın da kardeşidir.

1942 yılında doğan Çelik Aruoba, Ankara Üniversitesi SBF İktisat ve Maliye Bölümü’nden mezun oldu ve doktorasını da yine burada tamamladı.

Ankara Üniversitesi İktisat Profesörü olarak 2009 yılına kadar  ders veren Çelik Aruoba, iktisat bölümü başkanlığı, Gelişme ve Toplumsal Araştırmalar Merkezi Müdürlüğü, Türkiye Ekonomi Kurumu Genel Sekreteri, Yakın Doğu Üniversitesi  Etik Kurulu Başkanlığı ve Yakın Doğu Üniversitesi  Sosyal Bilimler Enstütüsü Müdürü gibi birçok görev üstlendi.

Eğitim çalışmalarının dışında  beslenme, uluslararası ticaret, çevre politikaları uluslararası ticaret ilişkileri, tarım ekonomisi, tarımda organik üretim gibi konulardaki araştırmalarda bulunmuştur. Bunların dışında uzun bir süreden beri bölgesel kalkınma, tarımsal gelişme, bölge yönetimi konularında yurtiçi ve yurtdışında birçok araştırmada bulunmuştur.

ÇELİK ARUOBA ÖLDÜ MÜ? KAÇ YAŞINDA, NEDEN ÖLDÜ?

79 yaşında olan ünlü iktisatçı Çelik Aruoba 3 Temmuz 2021 gecesinde yaşamını yitirdi. Ünlü iktisatçının çoklu organ yetmezliği yaşadığı ve bundan dolayı bir süredir hastanede olduğu ifade edildi.

 

BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
1
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT