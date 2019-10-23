Çelik işçisinin 'Çocukla çocuk ol' projesi

KARABÜK'te, demir çelik işçisi Abdullah Küçüktepe, geçen yıl başlattığı "Çocukla çocuk ol" projesi kapsamında kurduğu futbol takımıyla çocukları madde bağımlılığından uzak tutmaya çalışıyor.

Karabük Demir Çelik Fabrikaları (Kardemir) işçisi 2 çocuk babası Abdullah Küçüktepe, evinin bulunduğu Yenişehir Mahallesi'nde çocukları madde bağımlılığından uzak tutmak için Yaşa ve Yaşat Eğitimi Geliştirme Derneği kurup, "Çocukla çocuk ol" projesi kapsamında futbol takımı kurdu. 7 mahalleden çocuklar takıma dahil oldu. İçişleri Bakanlığı Dernekler Daire Başkanlığı tarafından onaylanan proje, 1 yıl destek gördü. Dernek katkılarıyla devam eden futbol takımının 8- 12 yaş aralığındaki yaklaşık 20 çocuk, haftanın belirli gün ve saatlerinde halı sahada yaptıkları antrenmanlarının ardından kendi aralarında maçlarını yapıyor.

Derneğin başkanı Abdullah Küçüktepe, bir yıl devam eden projenin sonunda futbol okulu adı altında faaliyetlerine devam ettiklerini belirterek, "Çocuklar 8-12 yaş aralığında. Çocuklarımıza madde bağımlılığı başta olmak üzere kötü alışkanlıklardan uzak tutmak amacıyla faaliyetlerimize devam ediyoruz. Kendi imkanlarımızla yapıyoruz her şeyi. Çocuklarımızı bazı sosyal aktivitelere de katıyoruz. Yeni arkadaşlar edinmelerini sağlıyoruz. Kendilerini daha net olarak ifade ediyorlar. Özgüvenleri artıyor. Sevgi ve saygı noktasında elimizden geldiğince bir şeyler yapmaya çalışıyoruz arkadaşlarla birlikte. İmkanlarımız ölçüsünde faaliyetlerimizi sonuna kadar devam ettirmeyi düşünüyoruz. Hedefimiz 15 yaş altı çocukları lige sokmak. Çocuklarımız o heyecanı yaşasın istiyoruz" dedi.

MAHALLE KÜLTÜRÜNÜ YAŞATMAYA ÇALIŞIYORUZ

Abdullah Küçüktepe mahalle kültürünü yaşatmaya çalıştıklarını ifade ederek, şöyle devam etti:

"Eskiden mahallemizde büyüklerimiz, çocukluğumuzda ters bir şey yaptığımızı gördüğünde, hatta bir büyüğümüze saygısızlık yaptığımız zaman kulağımızı çekerlerdi. Annemiz ve babamız en ufak bir sesini çıkartmazlardı. Şu anda çocuğa uyarıda bulunsan bile aileleri ters tepki gösteriyor. Bunların önüne de ancak bu şekilde geçebiliriz. Futbol okulunda çocuklarımıza bazı hareketlerin yanlış olduğunu anlatıyoruz. Kötü alışkanlıkları bu tür sportif faaliyetlerle önleyebileceğimiz ortaya çıktı. Artık mahalle kültürünü bu tür etkinliklerle yaşamaya ve yaşatmaya çalışıyoruz."

Oğlu Efe Çınar Okyay'ın antrenmanını izlemeye gelen Vedat Okyay, "Çocuklarımız daha çok spor yapsın, kötü alışkanlıklardan uzak kalsın istiyoruz. Daha çok arkadaş ediniyor, daha çok sosyalleşiyor. Bizim açımızdan çok memnuniyet verici bir durum" diye konuştu.

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Kaynak: DHA