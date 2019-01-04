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  3. Çelik kapı imalathanesinde yangın, hasara yol açtı

Çelik kapı imalathanesinde yangın, hasara yol açtı

HATAY'da bir çelik kapı imalathanesinde çıkan yangın, maddi hasara neden oldu.

Çelik kapı imalathanesinde yangın, hasara yol açtı

HATAY'da bir çelik kapı imalathanesinde çıkan yangın, maddi hasara neden oldu.

Yangın, gece saatlerinde merkez Antakya ilçesi Güzelburç Mahallesi'ndeki bir çelik kapı imalathanesinde çıktı. İmalatheneden alevlerin yükseldiğini gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Alevlere müdahale eden itfaiye erleri, yangını kısa sürede söndürdü. İtfaiye erleri, maddi hasara neden olan yangının çıkış nedenin belirlenmek için çalışma başlattı.

FOTOĞRAFLI

DHA

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