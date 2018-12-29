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Çelik kasa hırsızları İstanbul’da yakalandı

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde çelik kasa hırsızlığına karışan 4 kişi İstanbul'da yakalandı.

Çelik kasa hırsızları İstanbul’da yakalandı

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde çelik kasa hırsızlığına karışan 4 kişi İstanbul'da yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Çerkezköy ilçesinde bulunan bir iş yerinde çelik kasa çalınması üzerine polis ekipleri harekete geçti. Güvenlik kameralarını inceleyen polis ekipleri, olayı gerçekleştiren şahısların 34 BNF 286 plakalı aracı kullandıklarını tespit etti. Devam eden araştırmalarda olayı gerçekleştirenlerin M.T, U.F, S.B, İ.T. ve Ü.U. olduğu belirlendi.

Yapılan operasyonda, M.T. Kapaklı ilçesinde, U.F, İ.T. ve Ü.U ise İstanbul'da yakalandı. Gözaltına alınan şahıslar Çerkezköy ilçesine getirilirken, S.B.'nin yakalanması için çalışmaların sürdüğü öğrenildi.

Şahısların emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecekleri öğrenildi.

Çelik kasa hırsızları İstanbul’da yakalandı

Çelik kasa hırsızları İstanbul’da yakalandı

Kaynak: İHA

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