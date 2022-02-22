Çelik Levha Bükücüsü Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

"2022 Çelik Levha Bükücüsü maaşı ne kadar, kaç para?" diye bir araştırma içerisindeyseniz, Bölge Gündem Haber editör ekibi bu soruların yanıtını piyasada araştırdı. Sizde Çelik Levha Bükücüsü pozisyonunda çalışıyorsanız veya bu meslekte kariyer planlıyorsanız bu içerikle ile birlikte; Çelik Levha Bükücüsü nasıl olunur, iş imkanları nedir, bu mesleğine sahip olabilmek için ne mezunu ve hangi belgelerin gerektiğini bu makalemizden kolay bir şekilde öğrenebilirsiniz.

İçeriğimize başlamadan önce her firmanın ödeme politikası ve maaş politikası farklılık gösterdiğini belirtelim. Maaş belirlemede en önemli kriter personelin niteliği ve tecrübesidir. Bu çerçevede makaledeki fiyatlar sektör de yer alan Çelik Levha Bükücüsü olarak çalışan bireylerin aldıkları maaş göz önünde bulundurularak hesaplanmıştır.

Çelik Levha Bükücüsü Maaşı Ne Kadar? 2022 Çelik Levha Bükücüsü Maaşları

Çelik Levha Bükücüsü maaşı ortalama olarak aylık 8050_TL'dir. En düşük Çelik Levha Bükücüsü maaşı 6750_TL, En yüksek ise 9350_TL'dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Çelik Levha Bükücüsü iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

7213.23

Meslek Adı :

Çelik Levha Bükücüsü

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Sanatkarlar Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Alt Ana Grubu :

Metal İşleme, Makine Ve İlgili İşlerde Çalışan Sanatkarlar

Meslek Grubu :

Metal Levha Ve Metal İnşaat Malzemesi Çalışanları, Kalıpçılar Ve Kaynakçılar Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Birim Grubu :

Metal Levha İşlerinde Çalışanlar

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Çelik levhaları bir bükme makinesi yardımıyla istenilen eğrilikte büken kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Çelik Levha Bükücüsü İşletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Proje ve diğer şartnameleri incelemek,

b) Levhalar üzerine yardımcı çizgiler çekmek,

c) Levhayı bükme makinesinin makaraları hizasına gelinceye kadar yukarı kaldırmak ve levhanın bir kenarını makinenin üst makarası ile iki alt makarası arasına sürmek

d) Makinenin üst makarasını levha üzerine indirecek el çarkını veya kolu kumanda etmek,

e) Makineyi çalıştırarak levhayı silindirler arasından geçirip istenilen eğrilikte bükmek

f) Mastarlar kullanarak levhanın eğrilik derecesini kontrol edip levhaya istenilen eğrilik verilinceye kadar makaraları ayarlamak suretiyle bükme işlemini tekrarlamak,

g) Levha kenarlarına flanj çekebilir ve düzgün olmayan kısımları ıslah edebilir. Levhaları bir pres tezgahında bükebilir, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

Güncel Meslek : EVET

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