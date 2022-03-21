Çelik Yapı Teknik Ressamı Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Çelik Yapı Teknik Ressamı görev tanımı nedir, Çelik Yapı Teknik Ressamı ne iş yapar, Çelik Yapı Teknik Ressamı olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Çelik Yapı Teknik Ressamı mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Çelik Yapı Teknik Ressamı Tanımı;

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Çelik Yapı Teknik Ressamı Maaşı Ne Kadar? 2022 Çelik Yapı Teknik Ressamı Maaşları

Çelik Yapı Teknik Ressamı maaşı ortalama aylık 4626,5 _TL’dir. En düşük Çelik Yapı Teknik Ressamı maaşı 4253 _TL, En yüksek ise 5000 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Çelik Yapı Teknik Ressamı iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

3118.14

Meslek Adı :

Çelik Yapı Teknik Ressamı

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Teknisyenler, Teknikerler Ve Yardımcı Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Alt Ana Grubu :

Bilim Ve Mühendislik İle İlgili Yardımcı Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Grubu

: Fizik Ve Mühendislik Bilimleri Teknisyenleri

Meslek Birim Grubu :

Teknik Ressamlar

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

Ortaöğretim (Lise ve Dengi)

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Çelik yapı proje çizimi ve röleve (bir yapının bütün boyutlarını ölçerek plan, kesit ve görünüşünü yeniden çıkarma, ölçüleme) yapan kişidir. Görev ve İşlem Basamakları : Çelik Yapı Teknik Ressamı, işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Çelik yapı proje tasarımları yapmak,

b) Çelik yapı imalatının, imalat planlamasında çalışmak,

c) El ve bilgisayarla röleve projesi çizimleri yapmak,

d) El ve bilgisayarla çelik yapının tüm görünüşlerini, detaylarını ve sistemlerini çizmek,

e) El ve bilgisayarla ölçü alıp kroki çizmek,

f) Çelik taşıyıcı eleman hesaplarını ve metrajları yapmak,

g) El ve bilgisayarla çelik yapı kolon, temel ve duvar konstrüksüyonu, döşeme ve kiriş ve merdiven konstrüksüyonu çizmek

, h) El ve bilgisayarla çelik yapı ön, arka ve yan görünüşlerini çizmek,

i) El ve bilgisayarla çelik uzay kafesleri sistemlerini, detaylarını ve çelik prefabrik yapı planlarını çizmek,

j) Çelik yapı imalatı, çelik giydirme cephe imalatı ve çelik yapı imalat kontrollerini yapmak,

k) Çelik yapı skeçlerini hazırlayıp, kesim, boyama, nakliye işlerini yapmak, vb. görev ve işlemleri yerine getirir

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