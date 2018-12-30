Çelikhan ve Tut ilçesinde okullar 1 gün tatil edildi

Adıyaman'ın Çelikhan ve Tut ilçesinde okullar kar nedeniyle 1 gün tatil edildi.

Çelikhan ve Tut ilçesinde başlayan yoğun kar yağışı dolayısıyla ilçe de bulunan okullar 1 gün tatil edildi.

Her iki ilçe genelinde bulunan tüm okullar 31 Aralık Pazartesi Günü tatil olduğu duyuruldu.

Kaynak: İHA