İstanbul3 °C

  1. HABERLER

  2. GÜNDEM

  3. Çelikhan’da heyelan

Çelikhan’da heyelan

Adıyaman'ın Çelikhan ilçesinde aşırı yağışlar nedeniyle heyelan meydana geldi.

Çelikhan’da heyelan

Adıyaman'ın Çelikhan ilçesinde aşırı yağışlar nedeniyle heyelan meydana geldi.

Çelikhan ilçesi Başpınar Mahallesi Hastane Yolunda aşırı yağışlar nedeniyle heyelan meydana geldi. Yolda meydana gelen heyelan nedeniyle araç trafiğinde aksama olmaz iken, kaldırım heyelanla çöktü. Heyelan esnasında bir traktörün zarar gördüğü öğrenildi.

Çelikhan’da heyelan

Çelikhan’da heyelan

Kaynak: İHA

HABERE YORUM KAT

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.