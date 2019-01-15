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Çelikhan’da okullar tatil edildi

ADIYAMAN'ın Çelikhan ilçesinde, kar yağışı nedeniyle okullar bir gün tatil edildi.

Çelikhan’da okullar tatil edildi

ADIYAMAN'ın Çelikhan ilçesinde, kar yağışı nedeniyle okullar bir gün tatil edildi.

Çelikhan'da etkisini sürdüren kar yağışı nedeniyle okullarda eğitime ara verildiğini duyuran İlçe Milli Eğitim Müdürü Resul Acar, "İlçemizde kar yağışının devam etmesinden dolayı 16 Ocak Çarşamba günü ilçe genelinde tüm okullarımız için tatil kararı alınmıştır" dedi.

DHA

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