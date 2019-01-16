Çelikhan’da taşımalı eğitime kar engeli

ADIYAMAN'ın Çelikhan ilçesinde etkisini artıran kar yağışı nedeniyle köy yolları ulaşıma kapandı, taşımalı eğitim yapan okullar 1 gün tatil edildi.

İlçede etkili olan kar yağışı bir çok köy ve mezra yolunu kapattı. İlçe Milli Eğitim Müdürü Resul Acar, taşımalı eğitimin 1 gün tatil edildiğini açıkladı. Açıklamada, "İlçe'de yoğun kar yağışı ve yolların kapalı olmasından dolayı taşıma Merkezi ve köy okullarımızda (17 ocak Perşembe günü) yarın için tatil kararı alınmıştır" dedi.

FOTOĞRAFLI

DHA