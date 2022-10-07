Çelikhane İşçisi Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Çelikhane İşçisi görev tanımı nedir, Çelikhane İşçisi ne iş yapar, Çelikhane İşçisi olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Çelikhane İşçisi mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Çelikhane İşçisi Tanımı;

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Çelikhane İşçisi Maaşı Ne Kadar? 2022 Çelikhane İşçisi Maaşları

Çelikhane İşçisi maaşı ortalama aylık 6000 _TL’dir. En düşük Çelikhane İşçisi maaşı 5500 _TL, En yüksek ise 6500 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Çelikhane İşçisi iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

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Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

8121.46

Meslek Adı :

Çelikhane İşçisi

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Tesis Ve Makine Operatörleri Ve Montajcılar

Meslek Alt Ana Grubu :

Sabit Tesis Ve Makine Operatörleri

Meslek Grubu :

Metal İşleme Ve Perdahlama Tesisi Operatörleri

Meslek Birim Grubu :

Metal İşleme Tesisi Operatörleri

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Sıvı piki (dökme demiri), istenilen kalitede çeliğe dönüştürmek için gerekli işlemleri yapma bilgi ve becerisine sahip nitelikli kişidir

Görev ve İşlem Basamakları :

Çelikhane İşçisi (Genel), işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Ocaktan alınan ergimiş madeni, potalar vasıtasıyla döküm mahalline taşımak,

b) Potalar üzerindeki cürufu almak,

c) Derecelerdeki tutucu yollukları tutuşturmak,

d) Madeni belli bir yükseklikten belli bir kalınlıkta ve seri olarak kalıba dökmek,

e) Konvektörden çıkan artık maddeleri temizlemek, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

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