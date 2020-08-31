Çelik'ten Yunanistan'a eleştiri: Türkiye'ye silah doğrultmak akılsızlıktır

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Twitter kişisel hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, Yunanistan'da bulunan Meis Adası'nın silahlanmasına tepki gösterdi. Ülkenin bu hareketinin hukuka aykırı olduğunu belirten Çelik, eylemi korsanlık olarak nitelendirdiği paylaşımlarda bulundu.

"YUNANİSTAN, EGE VE AKDENİZDE KORSAN POLİTİKALARIN TEMSİLCİSİ"

İlk paylaşımında Meis adasını silahlandırmanın korsanlık örneği olduğunu belirten Çelik, Türkiye'nin kıyılarına sil doğrultmanın akılsızlık olduğunu belirterek, "Yunanistan’ın Meis adasını silahlandırma girişimi yeni bir korsanlık örneğidir.

Türkiye’nin kıyılarına silah doğrultmak akılsızlıktır.

Yunanistan hukuka aykırı bu adımları atarak Ege’de ve Akdeniz’de korsan politikaların temsilcisi olmuştur." ifadelerini kullandı.

Yunanistan’ın Meis adasını silahlandırma girişimi yeni bir korsanlık örneğidir.

Türkiye’nin kıyılarına silah doğrultmak akılsızlıktır.

Yunanistan hukuka aykırı bu adımları atarak Ege’de ve Akdeniz’de korsan politikaların temsilcisi olmuştur. — Ömer Çelik (@omerrcelik) August 31, 2020

"YUNANİSTAN BAŞARISIZ OLACAK"

Ardından sözcü Çelik, Yunanistan'ın bu adımlarının başarısızlıkla sonuçlanacağını dile getirdi. Çelik, "Hukuk temelinde diplomasi yoluyla sorunları çözmek yerine, korsan anlaşmalarla diplomasiye sabotaj düzenleyen Yunanistan’dır.

Yunanistan’ın bu adımlarının neticesi ağır başarısızlık olacaktır." dedi.

Hukuk temelinde diplomasi yoluyla sorunları çözmek yerine, korsan anlaşmalarla diplomasiye sabotaj düzenleyen Yunanistan’dır.

Yunanistan’ın bu adımlarının neticesi ağır başarısızlık olacaktır. — Ömer Çelik (@omerrcelik) August 31, 2020

"YUNANİSTAN'IN HER ADIMINA GÜÇLÜ BİR CEVABIMIZ VAR"

Yunanistan'ın hukuk yoluyla sorunlarını çözmek için Türkiye'yi muhatap alması gerektiğini belirten Çelik, Yunanistan'ın her adımına verilecek güçlü bir cevap olduğunun altını çizerek, "Yunanistan hukuk yoluyla sorunları çözmek istiyorsa Türkiye en güvenilir muhataptır. Türkiye ile konuşmak yerine Fransa ile tatbikat yapmayı tercih ediyorsa bunun ne kadar yanlış olduğunu görecektir.

Yunanistan her adımına verecek güçlü bir cevabımız olduğunu öğrenecektir." ifadelerini içeren paylaşımda bulundu.

Yunanistan hukuk yoluyla sorunları çözmek istiyorsa Türkiye en güvenilir muhataptır. Türkiye ile konuşmak yerine Fransa ile tatbikat yapmayı tercih ediyorsa bunun ne kadar yanlış olduğunu görecektir.

Yunanistan her adımına verecek güçlü bir cevabımız olduğunu öğrenecektir. — Ömer Çelik (@omerrcelik) August 31, 2020



