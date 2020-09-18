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  3. Celil Nalçakan yeni aşkı ile ilk kez görüntülendi!

Celil Nalçakan yeni aşkı ile ilk kez görüntülendi!

Poyraz Karayel' dizisinde canlandırdığı Zülfikar karakteriyle tanınan Celil Nalçakan yeni aşkı ile ilk kez görüntülendi. Merve Zeynep Sezgi ilk kez önceki gün City's Nişantaşı'nda objektiflere takılan Nalçakan'ın maske kuralına da uyduğu görüldü.

Celil Nalçakan yeni aşkı ile ilk kez görüntülendi!

Ünlü oyuncu Celal Nalçakan yeni bir aşka yelken açtı. Oyunculuğun dışında bir süredir bazı mekanlarda sahne alıp şarkı söyleyen Celil Nalçakan, gönlünü işletmeci Merve Zeynep Sezgi'ye kaptırdı. 

Celil Nalçakan yeni aşkı ile ilk kez görüntülendi!

Yaklaşık bir aydır birlikte olan Celil Nalçakan ile Merve Zeynep Sezgi, City's Nişantaşı'nda ilk kez alışveriş turunda görüntülendiler.

Celil Nalçakan yeni aşkı ile ilk kez görüntülendi!

Celil Nalçakan ile Merve Zeynep Sezgi, kendilerine yöneltilen soruları cevapsız bırakarak hızlı adamlarla araçlarına bindiler.

Celil Nalçakan yeni aşkı ile ilk kez görüntülendi!

İkilinin maske kuralına da uyduğu dikkatlerden kaçmadı. 

Özge Yıldırım
Magazin Editörü


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