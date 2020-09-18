Celil Nalçakan yeni aşkı ile ilk kez görüntülendi!

Ünlü oyuncu Celal Nalçakan yeni bir aşka yelken açtı. Oyunculuğun dışında bir süredir bazı mekanlarda sahne alıp şarkı söyleyen Celil Nalçakan, gönlünü işletmeci Merve Zeynep Sezgi'ye kaptırdı.

Yaklaşık bir aydır birlikte olan Celil Nalçakan ile Merve Zeynep Sezgi, City's Nişantaşı'nda ilk kez alışveriş turunda görüntülendiler.

Celil Nalçakan ile Merve Zeynep Sezgi, kendilerine yöneltilen soruları cevapsız bırakarak hızlı adamlarla araçlarına bindiler.

İkilinin maske kuralına da uyduğu dikkatlerden kaçmadı.