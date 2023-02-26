Celimpilo Ngema kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Celimpilo Ngema Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Celimpilo Ngema adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Celimpilo Ngema Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Celimpilo Ngema 12 Eylül 1997 tarihinde doğmuştur. Güney Afrika uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Celimpilo Ngema Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Marumo Gallants FC futbol takımında oynamaktadır. Marumo Gallants FC takımına 2 Ekim 2020 tarihinde katılmıştır. Celimpilo Ngema'nin Marumo Gallants FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Celimpilo Ngema Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Celimpilo Ngema isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 500 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 500 Bin € kadar çıkmıştır.

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Celimpilo Ngema Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Celimpilo Ngema futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2017 yılında Uthongathi

2 Ekim 2020 yılında Tshakhuma

Celimpilo Ngema Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Celimpilo Ngema şuan Marumo Gallants FC takımında oynamakta ve 10 numaralı formayı giymektedir.

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