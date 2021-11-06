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Çelmik ne demek, TDK'ya göre Çelmik kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Çelmik kelimesini ilk kez duyan bazı vatandaşlar "Çelmik ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre Çelmik nedir?" sorularını internetin faydalı yanını kullanarak araştırma yapıyor. Bölge Gündem editör ekibi Çelmik kelimesinin anlamını kolayca öğrenmeniz için bu bilgilendirici makaleyi derledi.

Çelmik ne demek, TDK'ya göre Çelmik kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Çelmik ne demek? Çelmik TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi çelmik kelimesi. Peki çelmik ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre çelmik nedir, çelmik kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

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ÇELMİK NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Çelmik kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

TDK'ya göre çelmik kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Buğday ve başakla karışık iri saman

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