Celsinho kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Celsinho Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Celsinho adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Celsinho Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Celsinho 15 Mart 1988 tarihinde doğmuştur. 1,83 m boyundadır. Brezilya uyrukludur.Gerçek adı da Celsonil Santos de Macedo Júnior şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Celsinho Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Celsinho, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Centro Sportivo Alagoano (AL) futbol takımında oynamaktadır. Centro Sportivo Alagoano (AL) takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Celsinho'nin Centro Sportivo Alagoano (AL) ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Celsinho Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Celsinho isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 700 Bin € kadar çıkmıştır.

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Celsinho Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Celsinho futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

31 Aralık 2011 yılında Lajeadense

31 Aralık 2012 yılında Bangu-RJ

31 Aralık 2013 yılında AA Caldense

29 Temmuz 2014 yılında Novo Hamburgo

1 Ocak 2016 yılında Cianorte

7 Haziran 2016 yılında Novo Hamburgo

25 Aralık 2016 yılında CSA

9 Ocak 2020 yılında Novorizontino

23 Eylül 2020 yılında Vila Nova FC

2 Haziran 2021 yılında CRB

17 Ocak 2022 yılında Internacional

19 Mayıs 2022 yılında Remo

15 Ağu 2022 yılında Kulüpsüz

1 Ocak 2023 yılında CSA

Celsinho Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Celsinho şuan Centro Sportivo Alagoano (AL) takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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