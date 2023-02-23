Celso Raposo kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Celso Raposo Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Celso Raposo adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Celso Raposo Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Celso Raposo 3 Nisan 1996 tarihinde Barreiro şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Portekiz uyrukludur.Gerçek adı da Celso Daniel Caeiro Raposo şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Celso Raposo Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Oxysports TM yapmaktadır. Celso Raposo, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Lokomotiv Sofia futbol takımında oynamaktadır. Lokomotiv Sofia takımına 5 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Celso Raposo'nin Lokomotiv Sofia ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Celso Raposo Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/celsoraposo2835

http://www.facebook.com/profile.php?id=100001252114400

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Celso Raposo Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Celso Raposo isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 400 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 400 Bin € kadar çıkmıştır.

Celso Raposo Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Celso Raposo futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2011 yılında FC Barreir. U17

1 Temmuz 2013 yılında Barreirense U19

1 Temmuz 2015 yılında Alginet

1 Temmuz 2016 yılında At. Tomelloso

1 Ocak 2017 yılında Quintanar Rey

1 Temmuz 2017 yılında Fabril Barreiro

1 Ocak 2018 yılında Almancilense

1 Temmuz 2018 yılında Praiense

1 Temmuz 2019 yılında Cova Piedade

1 Temmuz 2020 yılında Pinhalnovense

30 Nisan 2021 yılında Vestri

5 Temmuz 2021 yılında Lok. Sofia

Celso Raposo Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Celso Raposo şuan Lokomotiv Sofia takımında oynamakta ve 13 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

UFC Moitense (2004-07), GD Fabril Barreiro (2007;2008-09), Sporting CP (2008), FC Barreirense (2009-15);

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.