Celta Vigo Pazarlama Direktörü Salvador: "Okay ve Emre'den beklentimiz büyük"

"BURADA İSPANYA VE CELTA VİGO'YU TEMSİL ETMEK BÜYÜK KEYİF"

Organizasyondan çok etkilendiğini belirten Salvador, "Öncelikle etkinlik çok güzel geçiyor. Organizasyonun yapıldığı yere bakıldığında organizasyonu tebrik etmek istiyorum. Ayrıca davetli olduğum için teşekkür ederim. Burada çok ilginç bir karma topluluk var. Takım sorumluları, organizatörler, ve işin işletme tarafı var. Her şey güzel bir şekilde birleştirilmiş. Burada İspanya'yı ve Celta Vigo'yu temsil etmek büyük keyif. Celta Vigo'da 2 Türk oyuncu bulunuyor. Hem Okay Yokuşlu, hem de Emre Mor gibi oyuncuların takımda bulunması açısından da burada olmak büyük bir önem taşıyor. Burada yaklaşık 2 bin kişi var ve bu tarz organizasyonlarda böyle bir topluluğun olması, işin ciddi bir boyuta uzandığını gösteriyor. Bu nedenle çok mutluyum" diye konuştu.

"OKAY VE EMRE'DEN BEKLENTİMİZ BÜYÜK"

La Liga ekibi Celta Vigo forması giyen iki Türk futbolcu Okay Yokuşlu ve Emre Mor için konuşan Salvador, "Bildiğiniz gibi Okay'ın İspanya'da ilk yılı, Emre Mor'un ise bizimle 2'nci yılı. Emre'nin orada bulunması Okay için faydalı oldu. Emre'nin daha önce gelmesi, adaptasyon anlamında daha zorlu geçti ancak Emre'nin takımda bulunması ve Okay'ın sonradan gelmesi adaptasyon anlamında, kültüre alışma ve dil öğrenme açısından daha kolay oldu. Kültürün ve insanların açık olduğu Vigo gibi bir yerde iki futbolcunun adaptasyonu pozitif oldu. Çok iyi insanlar ve her zaman çalışamaya hazırlar. Bu nedenle onlardan çok büyük şeyler bekliyoruz. Sportif tarafta ise Okay sezon başında geçirmiş olduğu küçük sakatlıktan sonra iyi bir ivme yakaladı. Her maç oynuyor ve takımın büyük bir parçası oldu. Emre Mor ise tam o sisteme oturmasa bile yeni antrenörlerle birlikte onun sisteminde yer alabilecek bir noktaya gelmeye başladı. Gelecek haftalarda Emre Mor'un da takımda yer bulacağını düşünüyorum. İki futbolcuyla da iletişim mükemmel" dedi.

"TÜRKİYE LİGİ AVRUPA'NIN ÜST DÜZEY LİGLERİNDEN"

Süper Lig'in Avrupa ligleri arasında üst sıralarda aldığını vurgulayan Salvador, "Tabii buna net bir cevap veremem ama her zaman Türkiye'ye bakılması gerektiğine inanıyorum. Altyapı İspanya'da tüm takımların odaklandığı bir nokta. İçeriye bakarken dışarıdaki futbolu da unutmamamız gerekiyor. Türkiye ligi Avrupa seviyesindeki en üst liglerden bir tanesi. Çok rahat bir şekilde ilk 10'da olduğu için her zaman bir gözümüz bu pazarda olmalı" şeklinde konuştu.

"CELTA VIGO'YU MARKALAŞTIRMAYA ÇALIŞIYORUZ"

La Liga'nın büyük takımlarını yakalamak için farklı pazarlara girmeleri gerektiğine değinen Salvador, "Spor anlamında elimizden geleni yapmamız lazım. Her zaman tutku ve azimle maçlara çıkıp her maçı da son maçmış gibi oynayarak kazanmak lazım. Bu her takım için böyledir. Daha fazla pazarlama tarafına geçersek bir hikaye, tutku kurmak ve bunu hem İspanya içinde, hem de uluslararası pazarlarda büyük bir çalışma yaparak Celta Vigo'yu markalaştırmaya çalışıyoruz. Bugün buraya geldiğimiz gibi bu etkinlikle Türkiye pazarına odaklanmamız lazım. Diğer ülkelere nasıl ulaşabileceğimizi analiz ederek ve bütün stratejileri belirleyerek en azından marka değeri anlamında kısa yoldan Real Madrid veya Barcelona gibi isimlere ulaşıp arayı kapatmamız lazım" açıklamasını yaptı.

"TRANSFERLER, İSPANYA PAZARINA AÇILMAK İÇİN İYİ OLABİLİR"

Türkiye'de futbol oynamış futbolcular için de Salvador, "Başlangıç olarak pazarlama tarafından bu ismi kullanarak belli bir pazarlama imajı verilebilir. Ama spor anlamında biraz anlatmaya çalışırsam bu tamamen takım kararına kalmış bir şey. Pazarlama tarafından ise sadece İspanyol pazarı için efektif bir çözüm. Mesela Soldado'yu Fenerbahçe'ye transfer ettiğinizde İspanyol basını ve markaları fark etmeye başlıyor ve doğal olarak bir ilgi çekiyor. Ama spora döndüğümüzde tamamen takımların karar vermesi gereken bir şey. Bu transfer hem büyük yıldızlar, hem de genç isimler olabilir" dedi.

