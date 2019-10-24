Celtic Lazio maçı hangi kanalda | Celtic Lazio maçı canlı izleme linki

İki takım Celtic Lazio karşı karşıya geliyor. Yapılan AVRUPA: Şampiyonlar Ligi - Grup Aşaması - 3. Maç Günü kapsamında ekranlarda olacak.

Kullanıcılar Celtic Lazio maçı hangi kanalda merak ediyor. Peki Celtic Lazio maçı canlı izleme linki var mı? İşte cevabı...

Celtic Lazio maçı hangi kanalda

UEFA Avrupa Ligi E Grubu 3. maçında Celtic ile Lazio karşı karşıya geliyor.

Celtic - Lazio maçını beIN SPORTS MAX 1 kanalında canlı izleyebilirsiniz.

Celtic Park’ta oynanacak maçı saat 22:00’de başlayacak.

Celtic Lazio maçı canlı izleme linki

UEFA Avrupa Ligi E Grubu 3. maçında Celtic sahasında Lazio’yu ağırlayacak.

İskoç ekibi Celtic son maçnda sahasında Cluj’u 2-0 yenmişti.

İtalyan ekibi Lazio da Olimpico’da ağırladığı Rennes’i 2-1’le geçmişti.