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Celtic - Lille maçı CANLI İZLE LİNKİ

UEFA Avrupa Ligi'nde grup maçlarının son günü büyük bir heyecana ortak olacak. Milli futbolcularımızın formasını giydiği Lille, Celtic deplasmanına çıkıyor. Peki, Celtic - Lille maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte detaylar...

Celtic - Lille maçı CANLI İZLE LİNKİ

Avrupa futbolunun kulüp düzeyinde iki numaralı organizasyonu UEFA Avrupa Ligi, bugün oynanacak karşılaşmalar ile grup maçlarını tamamlıyor. Bir üst tura yükselecek olan takımların bugün netleşeceği turnuvada, milli futbolcularımızın formasını giydiği Lille, geçtiğimiz hafta üst turu garantilemişti. Bu hafta grubun sonuncusu Celtic ile deplasmanda karşılaşacak olan Fransız ekibi, liderlik için sahaya çıkacak. Grupta, 11 puan ile zirvede yer alan Lille, kazanması halinde H grubunu lider olarak tamamlayacak. Celtic, Avrupa Ligi'nde oynadığı son 3 maçı da kaybetti. Grupta 1 puan ile son sırada yer aldı. Peki, Celtic - Lille maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte detaylar...

CELTIC - LILLE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

UEFA Avrupa Ligi H grubunda mücadele eden Celtic ve Lille, grupların son maçında karşılaşıyor. Zorlu mücadele, bu akşam saat 23.00'de Celtic Park'ta başlayacak. Karşılaşmayı Portekizli hakem, Fabio Verissimo yönetecek. Verissimo'nun yardımcılıklarını ise Bruno Rodrigues ve Pedro Martins üstlenecek. 

HANGİ KANALDA?

UEFA Avrupa Ligi maçlarının ülkemizdeki yayıncısı beIN SPORTS, Celtic - Lille maçını da yayınlayacak. Karşılaşma bu akşam saat 23.00'de beIN SPORTS HD 2 kanalından naklen izlenebilir. 

KARŞILAŞMAYI CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

Onur Çelik
Spor Editörü


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