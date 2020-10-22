UEFA Avrupa Ligi'nde 2020-2021 heyecanı başlıyor. Bu sezon ülkemizi temsil etmek Sivasspor'un gruplarda bulunduğu turnuvada, H Grubu maçında Celtic ile Milan karşı karşıya geliyor. Daha önce Avrupa'da birçok kez karşı karşıya gelen iki takımın arasındaki son maçta Milan, rakibini 3-0 mağlup etmişti. Liglerinde liderlikleri ellerinde bulunduran Celtic ve Milan, oldukça formda bir görüntü çiziyor. Futbolseverlerin merakla takip edeceği mücadele için detaylı bilgileri haberimizde sunduk. Peki, Celtic - Milan maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanaldan canlı yayınlanacak? Detaylar haberimizde...

CELTIC - MİLAN MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

UEFA Avrupa Ligi H Grubu'nda bulunan Celtic ve Milan, bu akşam grubun ilk maçında karşı karşıya geliyor. Celtic Park'da oynanacak zorlu mücadele, Sloven hakem Matej Jug tarafından yönetilecek. Matej Jug'un yardımcılıklarını ise Matej Zunic ve Grega Kordez üstlenecek.

HANGİ KANALDA?

Türkiye'de Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi maçlarının yayın haklarını elinde bulunduran beIN SPORTS, bu sezonda tüm Avrupa maçlarını kesintisiz yayınlayacak. Celtic - Milan maçı bu akşam saat 22.00'de beIN SPORTS HD 2 kanalından naklen ve şifreli olarak yayınlanacak.

UEFA AVRUPA LİGİ GRUPLARI

A Grubu:

CSKA Sofya (Bulgaristan) - Cluj (Romanya)

Young Boys (İsviçre) - Roma (İtalya)

B Grubu:

Dundalk (İrlanda) - Molde (Norveç)

Rapid Wien (Avusturya) - Arsenal (İngiltere)

C Grubu:

Bayer Leverkusen (Almanya) - Nice (Fransa)

Hapoel Beer-Sheva (İsrail) - Slavia Prag (Çekya)

D Grubu:

Standard Liege (Belçika) - Rangers (İskoçya)

Lech Poznan (Polonya) - Benfica (Portekiz)

E Grubu:

PSV Eindhoven (Hollanda) - Granada (İspanya)

PAOK (Yunanistan) - Omonoia (Kıbrıs Rum Kesimi)

F Grubu:

Napoli (İtalya) - AZ Alkmaar (Hollanda)

Rijeka (Hırvatistan) - Real Sociedad (İspanya)

G Grubu:

Braga (Portekiz) - AEK (Yunanistan)

Leicester City (İngiltere) - Zorya (Ukrayna)

H Grubu:

Sparta Prag (Çekya) - Lille (Fransa)

Celtic (İskoçya) - Milan (İtalya)

I Grubu:

Maccabi Tel-Aviv (İsrail) - Karabağ (Azerbaycan)

Villarreal (İspanya) - Demir Grup Sivasspor

J Grubu:

Tottenham (İngiltere) - LASK (Avusturya)

Ludogorets (Bulgaristan) - Antwerp (Belçika)

K Grubu:

Wolfsberger (Avusturya) - CSKA Moskova (Rusya)

Dinamo Zagreb (Hırvatistan) - Feyenoord (Hollanda)

L Grubu:

Slovan Liberec (Slovakya) - Gent (Belçika)

Hoffenheim (Almanya) - Kızılyıldız (Sırbistan)