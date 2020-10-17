Celtic - Rangers CANLI İZLE

İskoçya Premier Ligi'nde Celtic - Rangers derbisi oynanıyor. Karşılaşmanın canlı izleme linki ve canlı skor takibini haberimizde bulabilirsiniz. Dünyanın en ateşli ve en çok izlenilen derbilerinden Celtic - Rangers derbisi, milli aranın ardından futbolseverlerle buluştu. Zorlu mücadele bugün saat 14.30'da Tivibu Spor kanalından canlı izlenebilecek. Celtic'te oynanacak mücadele Nesine.com üzerinden de şifresiz takip edilebilir.

İLK 11'LER

Celtic: Barkas, Duffy, Brown, Klimala, Ntcham, Elyounoussi, Frimpong, Ajer, McGregor, Welsh, Laxalt

Rangers: McGregor, Tavernier, Helander, Goldson, Barisic, Kamara, Davis, Arfield, Barker, Kent, Morelos

Stat: Old Firm

MAÇ BAŞLADI

9' Celtic 0-1 Rangers