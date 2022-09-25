Çeltik isminin anlamı nedir, Çeltik ne demektir? Kuranda geçiyor mu?

Yeni doğacak olan bebeklerine isim bulma arayışı ve heyecanı içerisinde olan anne ve babalar Çeltik isminin anlamını, özelliklerinin yanı sıra, "Çeltik ismi ne demek, Çeltik ismi Kuranda geçiyor mu?" sorularının cevabını merak ediyor.

Öte yandan uzmanlar, isimlerin çocuğun kişiliklerini ve ilerleyen yıllardaki tavır ve tutumlarını etkilediğini belirtiyor ve anne babaları uyarıyor. Bu sebeple isim seçerken anlamlarına oldukça dikkat etmek araştırmak önem arz ediyor. Bu içerikte Çeltik isminin anlamı ve isim özelliklerini tek içerikte bulabilirsiniz.

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TDK GÜNCEL TÜRKÇE SÖZLÜK

Kabuğu ayıklanmamış pirinç:

"Pamuk tutarsa ne âlâ! Ama bu yıl bir de çeltiği deneyelim, demişler." - Bedri Rahmi Eyüboğlu

DERLEME SÖZLÜĞÜ (TÜRKİYE TÜRKÇESİ AĞIZLARI SÖZLÜĞÜ)

Çorabın yarısına kadar üstten dikilen meşin.

TDK ETİMOLOJİ SÖZLÜĞÜ

çeltik

‘kabuğu çıkarılmamış pirinç’

~ Az çǝltik.

< Far şaltūk ‘rice still in the husk’. Farsçada çaltūk biçimi de geçer. Farsça ş- Türkçede ç-’ye çevrilmiştir. Farsça şōrbā > Türkçe çorba örneğinde olduğu gibi. Ancak çeltik’in doğrudan doğruya Farsça çaltūk biçiminden geldiği de düşünülebilir.

Diyalektlerin bir bölümünde çeltik yerine şalı adı kullanılır: Tkm şalı ‘kabuğu çıkarılmamış pirinç’. -Kzk şalı. -Krg şalı. -Kklp salı. Bu ad da Farsçadan alınmıştır (Far şālī). Karakalpaklar güriş adını da kullanırlar.

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Ligeti: AOH 28: 298; Räsänen: V 104a.

Çeltik İsminin anlamı nedir? TDK Çeltik anlamı:

Çeltik ismi Türk dil kurumunda üç farklı şekilde tanımlanmaktadır.

1. Kabuğu ayıklanmış pirinç. 2. Dokunaklı söz. 3. Çoban yamağı.

Çeltik İsmi Kuranda geçiyor mu?

Çeltik ismi Kuran-ı Kerim'de geçmemektedir.

Çeltik isminin kökeni:

Çeltik ismi Türkçe kökenli bir isimdir. Türkiye'de tahmini olarak 1 kişi tarafından kullanılmaktadır.

Çeltik isminin cinsiyeti:

Erkek ismi olarak kullanılmaktadır.

Çeltik isminin rengi:

Deniz Mavisi

Çeltik ismindeki harf sayısı:

İçerisinde toplam 6 harf bulunmaktadır.

Çeltik isminin Harf Analizi Nedir ?

Çeltik ismi 6 harften oluşmaktadır ve harf analizi sonuçları aşağıda gösterilmiştir.

Ç : Canlı, arkadaş canlısı

E : İletişim, duygusal karışık

L : Sanatsal, naif, yetenekli

T : Hayalperest, tembel,

İ : Duygusal, sezgisel, sanatçı

K : Kariyerli

Çeltik isminin Numerolojisi Kaçtır?

Çeltik ismi 6 harften oluşmakta olup numeroloji sonucu aşağıda gösterilmiştir.

Ç: 4

E: 6

L: 15

T: 24

İ: 12

K: 14

= 75– Çeltik İsminin Numeroloji Toplamı 75’dir.

Çeltik isminin Kader Sayısı ve Özellikleri

Çeltik ismi 6 harften oluşmakta olup kader sayısı ve kader sayısı sonucunda Çeltik isminin analiz sonucu aşağıda gösterilmiştir.

Ç: 3E: 5L: 3T: 2İ: 9K: 2 = 24

2 + 4 = 6 Kader sayısıdır

Çeltik isminin 6 kader sayısına göre kişilik özellikleri

6 – Tam bir aşk adamı olduğu kadar bir o kadar da kıskanç bir yapısı vardır. Her şeye karışsa da asla sorumluluklarından ödün vermez. Sevdiği kişiye daima anlayışlı bir şekilde davranır ve onun için her şeyi yapar. Güvenilir, koruyucu ve sağlam bir karaktere sahip olması sebebi ile sevdikleri için her türlü fedakarlığa hazırdır. Mutlu ve sıcak bir kişiliğe sahiptir. Kötümserliğin ve ihmalkarlığın yanından bile geçmemiştir. Daima iyimser davranmaya ve bulunduğu ortamdaki olumsuzlukları ortadan kaldırmaya çalışır.

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