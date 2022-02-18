Çeltik Tarlası ne demek, TDK'ya göre Çeltik Tarlası kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Çeltik tarlası ne demek? Çeltik tarlası TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi çeltik tarlası kelimesi. Peki çeltik tarlası ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre çeltik tarlası nedir, çeltik tarlası kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

ÇELTİK TARLASI NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Çeltik tarlası kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

TDK'ya göre çeltik tarlası kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Pirinç yetiştirilen sulak tarla

