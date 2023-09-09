Çeltik üreticilerinden yaban domuzları için brandalı çözüm

Hakkari'nin Çukurca ilçesine bağlı Bey Mahallesi'nde çeltik ekimiyle uğraşan çiftçiler, yabani domuzlarına karşı tarlalarının etrafını brandayla kapattı.

İhlas Haber Ajansı
İHA Ajans Haberi
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Çeltik üreticilerinden yaban domuzları için brandalı çözüm

Hakkari'nin Çukurca ilçesine bağlı Bey Mahallesi'nde çeltik ekimiyle uğraşan çiftçiler, yabani domuzlarına karşı tarlalarının etrafını brandayla kapattı.

İlçede huzur ortamının sağlanması ve Çukurca Belediyesinin açtığı yollarla vatandaşlar yeniden tarıma yöneldi. İlçede ekimi yapılan çeltikle geçimini sağlayan çiftçilerin şimdi de başı yaban domuzlarıyla dertte. Çiftçiler, çeltik tarlalarına dadanan ve büyük zarar veren yaban domuzları için ekili alanın etrafını brandayla kapattı.

Çiftçi Nuretin Güzel (50), yaban domuzlarının mahsullerine zarar verdiğini belirterek, "Bölgedeki çiftçiler, tarlalarının çevresini demir saç ve renkli brandalarla kapattı. Bölgedeki yaban domuzlarının sayısı son dönemde oldukça arttı. Üreme popülasyonları artmaya devam ediyor. Ekilen çeltik tarlalarına zarar verdikleri için böyle bir yöntem denedik. Yetkilerden tel örgü ile ekilen tarlalarının çevrilmesi konusunda destek bekliyoruz" dedi.

Çukurca Kaymakamı Mert Kumcu, bölgedeki tarım araziler için yapılan su kanallarının yenilenmesi ve ekilen mahsullerin Çukurca Kaymakamlığı bünyesinde oluşturulan "Zap" markası ile alım garantisi verdiklerini söyledi. Kumcu, "Çukurca Tarım ve Orman Müdürlüğünün danışmanlık etmesi, bölgedeki çiftçileri cesaretlendirdi. Ekilen yerli ata tohumu olan çeltik, susam, buğday ve mısır, Zap markası adı altında Türkiye'nin dört bir yanına gönderiliyor. Devletin bütün imkanlarıyla çiftçilerimizin yanında olmaya devam edeceğiz" dedi.

Çeltik üreticilerinden yaban domuzları için brandalı çözüm

Çeltik üreticilerinden yaban domuzları için brandalı çözüm

Çeltik üreticilerinden yaban domuzları için brandalı çözüm

Çeltik üreticilerinden yaban domuzları için brandalı çözüm

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)

KAYNAK: İHA

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