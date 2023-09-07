Çeltik üretiminde ikinci sırada olan Samsun’da üreticilere uyarı

Çeltik üretiminde Türkiye'de ikinci sırada yer alan Samsun'da üreticilere "çeltik yanıklığı hastalığı ve mücadelesi" hakkında uyarı yapıldı.

İhlas Haber Ajansı
İHA Ajans Haberi
YAYINLAMA
Google News
Çeltik üretiminde ikinci sırada olan Samsun’da üreticilere uyarı

Çeltik üretiminde Türkiye'de ikinci sırada yer alan Samsun'da üreticilere "çeltik yanıklığı hastalığı ve mücadelesi" hakkında uyarı yapıldı.

Samsun, çeltik üretiminde Türkiye genelinde üretimin yüzde 15'ini yaparak Edirne'den sonra ikinci sırada bulunuyor. 2022 TÜİK verilerine göre, yaklaşık yüzde 90'ı Bafra Ovası'nda üretilen çeltiğin il genelinde ekim alanı 188 bin 828 dekar alanda 142 bin 480 ton. Tarım sektöründe önemli bir yeri olan çeltiğin ekimi ve hasadı kadar, hastalık ve zararlılardan korunması da önem arz ediyor.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nden konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Fungus, çeltik bitkisinin yaprak, yakacık, kulakçık, sap, boğum, başak sapı ve kavuzlar üzerinde lekeler oluşturur. Yapraktaki ilk belirtiler küçük, yuvarlak noktalar halinde ve kahverengi lekeler şeklinde olup, sonraki günlerde bu lekeler damarlar boyunca uzayarak tipik baklava dilimi şeklini almaktadır. Lekelerin ortası gri-bej veya saman sarısı renkte olup etrafı kahverengi bir hale ile çevrilidir. Duyarlı çeşitlerde kolaylıkla gelişir ve yaprak ayasını tamamen kaplayarak yaprağın kurumasına neden olabilir. Yakacık enfeksiyonlarında, hastalıklı kısım iple sıkılmış gibi bir görünüm alır ve yakacıktaki leke yaprak kınına doğru uzanabilir. Kın üzerindeki lekeler ise, uzunlamasına gelişirler. Sap üzerinde yağ lekesine benzer belirtiler oluşur ve bu lekenin üzerinde petrol yeşili renkte küf gelişir. Bitki üst kısmından çekilirse boğumdan kopar. Salkımın altındaki boğumda yanıklık enfeksiyonu "salkım boğum yanıklığı" olarak isimlendirilir. Bu durumda salkım normal yeşil renk yerine mavi-yeşil renk alır. Boğum enfeksiyonunda tane oluşturmayan boş kavuzlar meydana gelir veya cılız, çimlenme yeteneği düşük, pazar değeri olmayan tebeşirimsi taneler oluşur. Epidemi olan yıllarda zarar çok yüksektir. Ülkemizde temmuz ve ağustos aylarında düşen yağışlar, günlük oluşan çiğ veya sis gibi faktörlerin yaratmış olduğu rutubet ortamının, yaprak üzerinde günün geç saatlerine kadar devam etmesi, hastalık oluşumunu artırmaktadır" denildi.

Samsun İl Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Sağlam ise "İlimiz sınırları içerisinde bulunan iki verimli ovada yapılan üretim sayesinde, diğer birçok üründe olduğu gibi ülkemiz çeltik üretimine de değer katmaktayız. Üretim ve verimimizi her yıl artırmak üreticilerimizin zaten bildiği, başarılı olduğu konuda; il ilçe müdürlükleri olarak sahada çiftçimizin yanında olmaya gayret göstermekteyiz. Ekonomik öneme sahip ürünlerde hastalık ve zararlılar konusunda üreticilerimizin mutlaka il/ilçe müdürlükleri ile irtibat halinde olmaları; etmenin tespiti durumunda en yakın il/ilçe müdürlüğüne gidilerek teknik destek almaları, mücadele için ruhsatlı pestisitleri reçete ettirmeleri gerekmektedir. Yaklaşmakta olan hasat sezonunun bereketli olmasını dilerim" dedi.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü hastalıkla mücadele hakkında şu bilgileri verdi:

"Hastalıktan ari sertifikalı tohumluk kullanılmalıdır. Hastalığa toleranslı veya dayanıklı çeşitler ekilmelidir. Hasat sonrası tarladaki hastalıklı bitki artıkları yok edilmelidir. Analiz sonuçlarına göre dengeli gübreleme yapılmalı ve aşırı azotlu gübre kullanımından kaçınılmalıdır. Tarlada su seviyesi derin tutulmamalıdır. Gereksiz yere su kesimi yapılarak, mahsul susuzluk stresine sokulmamalıdır. Sulama suyunun soğuk olmamasına özen gösterilmelidir. Ekim zamanında yapılmalıdır. Sık ekim yapılmamalıdır. Çeltik yanıklığına karşı, tohum ve yeşil aksam ilaçlaması şeklinde kimyasal mücadele yapılır. Tohum ilaçlaması mutlaka koruyucu olarak yapılmalıdır. Yeşil aksam ilaçlamasında, hastalık belirtileri bölgede görülür görülmez veya hava koşulları hastalık gelişmesine uygun şekilde gidiyorsa, hemen ilaçlama başlatılmalıdır. Gerekirse ilacın etki süresine ve hava koşullarına bağlı olarak ikinci veya üçüncü ilaçlama uygulanmalıdır."

Çeltik üretiminde ikinci sırada olan Samsun’da üreticilere uyarı

Çeltik üretiminde ikinci sırada olan Samsun’da üreticilere uyarı

Çeltik üretiminde ikinci sırada olan Samsun’da üreticilere uyarı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)

KAYNAK: İHA

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi ile Emeklilere çift maaş alma imkanı geliyor
Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi ile Emeklilere çift maaş alma imkanı geliyor
ATO Başkan Yardımcısı Yılmaz: ''Kadınlar hangi mecrada olursa olsunlar etrafına katkı sağlıyo''
ATO Başkan Yardımcısı Yılmaz: ''Kadınlar hangi mecrada olursa olsunlar etrafına katkı sağlıyo''
Altın ve piyasa uzmanı İslam Memiş, OVP beklentilerini sıraladı ve uyardı: Üç önemli dayanak!
Altın ve piyasa uzmanı İslam Memiş, OVP beklentilerini sıraladı ve uyardı: Üç önemli dayanak!
Enerji hamlesi etkisini göstermeye başladı, 25 milyon dolar Türkiye'nin cebinde kaldı
Enerji hamlesi etkisini göstermeye başladı, 25 milyon dolar Türkiye'nin cebinde kaldı
Son Haberler
Tiktok fenomeni Duygu Özaslan'ın kadınlara ilişki tavsiyeleri gündem oldu! "Zor olun, bonus gibi düşünün"
Tiktok fenomeni Duygu Özaslan'ın kadınlara ilişki tavsiyeleri gündem oldu! "Zor olun, bonus gibi düşünün"
Afşin Yurdakul Habertürk'ten ayrıldı mı, neden ayrıldı, hangi kanala gitti?
Afşin Yurdakul Habertürk'ten ayrıldı mı, neden ayrıldı, hangi kanala gitti?
Mezarlıkta can pazarı! Freni patlayan kamyon defin için bekleyen kalabalığın arasına daldı! 5 ölü, 25 yaralı var
Mezarlıkta can pazarı! Freni patlayan kamyon defin için bekleyen kalabalığın arasına daldı! 5 ölü, 25 yaralı var
Barcelona yeni Messi'sini buldu! Yeni bir dünya yıldızı doğuyor! Lamine Yamal Barcelona tarihine geçti
Barcelona yeni Messi'sini buldu! Yeni bir dünya yıldızı doğuyor! Lamine Yamal Barcelona tarihine geçti
Bu gün Piyasalar ne durumda? Altın, Dolar, Euro alıp satacak olanlar dikkat! 7 Eylül Perşembe güncel fiyatlar
Bu gün Piyasalar ne durumda? Altın, Dolar, Euro alıp satacak olanlar dikkat! 7 Eylül Perşembe güncel fiyatlar
Cumhurbaşkanı Erdoğan tarih verdi! 2 bin işçi alımı yapılacak
Cumhurbaşkanı Erdoğan tarih verdi! 2 bin işçi alımı yapılacak
Kredi kartı ile alışveriş yapanlara kötü haber! Yeniden düzenlemeye gidiliyor
Kredi kartı ile alışveriş yapanlara kötü haber! Yeniden düzenlemeye gidiliyor
Çok Okunanlar
Milli eğitim bakanlığı açıkladı! Açık liselere geçiş kaldırıldı mı? AÖL'ye geçiş olmayacak mı?
Milli eğitim bakanlığı açıkladı! Açık liselere geçiş kaldırıldı mı? AÖL'ye geçiş olmayacak mı?
Antalya'da safari faciası! 1 turist öldü, 10 turist yaralandı!
Antalya'da safari faciası! 1 turist öldü, 10 turist yaralandı!
Pendik’te Cuma namazında kavga! 2 kişi tekme tokat bir birine girdi, küfürler havada uçuştu, cemaat kavgayı zor ayırdı
Pendik’te Cuma namazında kavga! 2 kişi tekme tokat bir birine girdi, küfürler havada uçuştu, cemaat kavgayı zor ayırdı
Fas’ta 7 büyüklüğünde deprem! Çok sayıda binada yerle bir oldu!
Fas’ta 7 büyüklüğünde deprem! Çok sayıda binada yerle bir oldu!
Müşterilerine duyurdu! Pizza restoran zinciri ‘Gel-Al’ servisinde indirim!
Müşterilerine duyurdu! Pizza restoran zinciri ‘Gel-Al’ servisinde indirim!
Emeklilere yeni müjde? SSK ve Bağ- Kur emeklisine Cumhuriyet Bayramı ve emekli ikramiye ödemesi, İşte muhtemel emekli maaş tablosu
Emeklilere yeni müjde? SSK ve Bağ- Kur emeklisine Cumhuriyet Bayramı ve emekli ikramiye ödemesi, İşte muhtemel emekli maaş tablosu
Petrolde sevindirici haberler gelmeye devam ediyor! Faraşin Yaylası'ndan petrol müjdesi bekleniyor
Petrolde sevindirici haberler gelmeye devam ediyor! Faraşin Yaylası'ndan petrol müjdesi bekleniyor
Yorumlananlar
Angela Berzeg eşini bulan kişiye 1 milyon TL ödül verecek!
Angela Berzeg eşini bulan kişiye 1 milyon TL ödül verecek!
ŞOK Market'ten büyük indirim kampanyası! 25 TL alışveriş üstü indirimli ürün Kataloğunu yayınladı
ŞOK Market'ten büyük indirim kampanyası! 25 TL alışveriş üstü indirimli ürün Kataloğunu yayınladı
Gazetecinin sorusu Hakan Fidan'ı gülümsetti, o gülümsemeye binlerce yorum yağdı
Gazetecinin sorusu Hakan Fidan'ı gülümsetti, o gülümsemeye binlerce yorum yağdı
Bu nasıl evlat? Öz evladı tarafından bayıltılarak soyuldu!
Bu nasıl evlat? Öz evladı tarafından bayıltılarak soyuldu!