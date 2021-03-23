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Cem Adrian’ın acı günü, babası vefat etti

Sevilen sanatçı ve söz yazarı Cem Adrian'ın babası Celal Filiz hayatını kaybetti. Ölümü sevenlerini yasa boğan Filiz, yarın Edirne’de merkeze bağlı Ekmekçi köyünde toprağa verilecek. 

Cem Adrian’ın acı günü, babası vefat etti

Müzisyen ve söz yazarı sevilen sanatçı Cem Adrian'ın, acı günüydü. Adrian, 69 yaşındaki babası Celal Filiz'i kaybetti. Celal Filiz'in Edirne'de tedavi gördüğü hastanede vefat ettiği öğrenildi.

Asıl ismi Cem Filiz olan Cem Adrian'ın babası, Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’nde kanser tedavisi görüyordu.

Ölümü sevenlerini yasa boğan Filiz, yarın Edirne’de merkeze bağlı Ekmekçi köyünde toprağa verilecek. 

Cem Adrian'ın babası Celal Filiz kimdir? Kaç yaşında ve neden öldü?Cem Adrian'ın babası Celal Filiz kimdir? Kaç yaşında ve neden öldü?

 

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