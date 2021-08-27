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Cem Aktay kimdir, nereli, kaç yaşında?

Ünlü oyuncu Büşra Develi ile 2019 yılından beri olan ilişkisini sonlandıran Cem Aktay'ın kim olduğu merak ediliyor. Peki Cem Aktay kimdir, nereli, kaç yaşında? Detaylar haberimizde...

Cem Aktay kimdir, nereli, kaç yaşında?

2019 yılında oyuncu Büşra Develi ile aşk yaşamaya başlayan ve oyuncunun kıskançlıkları nedeniyle ilişkiyi sonlandırdığı iddia edilen Cem Aktay'ın kim olduğu merak konusu oldu. Biz de bunun üzerine haberimizde Cem Aktay kimdir, nereli, kaç yaşında? sorularının yanıtına yer verdik...

CEM AKTAY KİMDİR, NERELİ, KAÇ YAŞINDA?

Cem Aktay; Koç Holding Yönetim Kurulu Üyesi Caroline Koç'un yeğeni. Caroline Koç'un kardeşi Madeleine Giraud'un ilk eşi Halil Aktay'dan olan oğlu.

Üniversite eğitimini yurtdışında alan Cem Aktay beyefendiliği ve sempatikliği ile yakın çevresi tarafından oldukça beğenildiği öğrenildi. 

Cem Aktay kimdir, nereli, kaç yaşında?

Cem Aktay'ın 2019 yılından beri birliktelik yaşadığı oyuncu sevgilisi Büşra Develi'den kıskançlık nedeniyle ayrıldığı iddia edildi.

Cem Aktay'ın hayatı hakkında yeterli bilgiye ulaşamadık. Bilgiler geldikçe haberimiz güncellenecektir.

Cem Aktay kimdir, nereli, kaç yaşında?

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