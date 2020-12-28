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Cem Aydın kimdir? Kaç yaşında? Cem Aydın Gain Medya

Cem Aydın kimdir? Kaç yaşında? Bir dönem Kanal D Haber Genel Yayın Yönetmenliği yapmış olan şimdilerde ise Gain Medya'nın başına geçen Cem Aydın'ın hayatı merak konusu oldu. Cem Aydın kimdir? Kaç yaşında? Cem Aydın Gain Medya

Cem Aydın kimdir? Kaç yaşında? Cem Aydın Gain Medya

Cem Aydın kimdir? Kaç yaşında? Ne iş yapıyor? Son günlerde en çok araştırılan konular arasında yer almaya başladı. Peki ünlü Türk gazeteci ve TV habercisi Cem Aydın kimdir? Kaç yaşında? Cem Aydın Gain Medya..

Cem Aydın kimdir? Kaç yaşında? Cem Aydın Gain Medya

CEM AYDIN KİMDİR?

Cem Aydın, Türk gazeteci ve TV habercisi. 90'lı yılların başlarında Kanal D Haber Genel Yayın Yönetmenliği yapmıştır. Kanal D ile yollarını ayırdıktan sonra 1995 yılında, Star TV Haber Genel Yayın Yönetmenliğine getirilmiştir.

Daha sonra kuruluşundan itibaren NTV kanalında görev yapmış, kanalın büyümesinde, gelişmesinde ve tanınmasında önemli rol oynamıştır. En son Doğuş Yayın Grubu CEO ‘su olarak çalışmalarını sürdürmüş, daha sonra bir senaryo şirketi kurduğu açıklanmıştır. Ortağının ise Star Tv döneminde iken tanıştığı ve bir kaç sene önce reyting rekorları kırmış olan dizisinin senaristi Kerem Deren’dir.

Yazı Odası Senaryo adlı şirketi ile yola çıkan ünlü isim, sinema filmi ve televizyon programlarının yanı sıra, belgesel yapımcılığını da üstleneceği belirtilmektedir. 

Cem Aydın 2013 yılında cemiyet hayatının ünlü isimlerinden, Mehmet Mermerci ve Ender Mermerci çiftinin kızı olan Derin Mermerci ile evlenmiştir. Bu evliliğinden Lal ve Mila isimlerinde ikiz çocukları vardır. Daha önceki evliliğinden ise Defne ve Ege isimlerinde ikiz çocukları vardır.

Özge Yıldırım
Magazin Editörü


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