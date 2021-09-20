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  3. Cem Belevi ile aşk iddialarını sürekli yalanlayan İrem Derici'den akılları karıştıran hamle! "3 harfli misafir"

Cem Belevi ile aşk iddialarını sürekli yalanlayan İrem Derici'den akılları karıştıran hamle! "3 harfli misafir"

Bir süredir haklarında aşk iddiaları çıkan İrem Derici ve Cem Belevi her defasında yalanlasa da Derici'nin sosyal medya hesabından yaptığı hamle ile kafa karıştırdı.

Cem Belevi ile aşk iddialarını sürekli yalanlayan İrem Derici'den akılları karıştıran hamle! "3 harfli misafir"

Pop müziğinin sevilen isimlerinden İrem Derici ile Cem Belevi son zamanlarda aşk iddialarıyla magazin gündeminde yer ediniyor. Aşk iddiaları karşısında kaçamak cevaplar veren Derici'nin yaptığı paylaşım dikkat çekti. İkili arasında neler olduğu merak konusu oldu.

İrem Derici, sosyal medya hesabında "Evde misafirim var" yazması üzerine kim olduğunu soran bir arkadaşına "3 harfli" cevabı vererek Cem Belevi iması yaptı.

Cem Belevi ile aşk iddialarını sürekli yalanlayan İrem Derici'den akılları karıştıran hamle! 3 harfli misafir

Öte yandan Bodrum'da baş başa tatil yapan çiftin, sosyal medyada yaptıkları paylaşımlar iddiaları güçlendirmişti. Şarkıcı çift İrem Derici ile Cem Belevi'nin Bodrum'da baş başa tatil yaptığı ve aşk yaşadıkları iddia edilmişti. İrem Derici "8 yıllık arkadaşımla tatile gitmem tuhaf bir şey mi? Biz arkadaşız. Yeni bir şey olursa söylerim yani." diyerek iddiaları reddetmişti.

Cem Belevi ile aşk iddialarını sürekli yalanlayan İrem Derici'den akılları karıştıran hamle! 3 harfli misafir

Derici sözlerine, "Yaz bitmeden skandal yaratmak istiyorum. Özledim, skandal özledim. Skandal dediğinde aklına ben gelmiyor muyum? Bugün yok ama yaz bitmeden skandal yapacağım" diyerek devam etmişti.

Cem Belevi ile aşk iddialarını sürekli yalanlayan İrem Derici'den akılları karıştıran hamle! 3 harfli misafir

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