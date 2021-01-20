Cem Belevi ile evlilik hazırlığı yaparken ayrılan Zehra Yılmaz yeni bir aşka yelken açtı! Ümit Oruç kimdir?

Ünlü şarkıcı Cem Belevi ile evlenmeleri beklenirken ayrılık haberleri ile sevenlerini üzen Zehra Yılmaz aşk orucunu bozdu.

Geçtiğimiz Temmuz ayında Cem Belevi sevgilisine romantik bir evlenme teklifi etmiş ve Zehra Yılmaz'da 'Evet' cevabını vermişti.

Ünlü çift daha sonra ilişkilerini gözden geçirme kararı aldıklarını açıklamıştı.

Evlilik hazırlığı yaparken ilişkilerine ara veren ikili, sosyal medya hesaplarından birbirlerini takip etmeyi de bırakarak ilişkilerini resmen sonlandırdı.

Bu ayrılığın ardından Yılmaz'ın, Ayça Ayşin Turan ve Derya Açıkgöz'le de aşk yaşayan iş insanı Ümit Oruç'la birlikte olduğu iddia edildi. Çiçeği burnunda sevgililerin, yaklaşık bir aydır beraber olduğu öğrenildi.

26 yaşındaki güzel oyuncunun Instagram'dan paylaştığı kar üzerindeki kareye, iş insanın kalp emojisi koyması ve oyuncunun yanıt vermesi dikkatlerden kaçmadı.

ÜMİT ORUÇ KİMDİR?

Daha önce Ayça Ayşin Turan ve Derya Açıkgöz'le de aşk yaşayan Ümit Oruç'un iş adamı olduğu biliniyor.

Biyografi bilgilerine ulaşıldıkça haberimize eklenecektir...