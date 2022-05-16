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  3. Cem Belevi'nin ihanetine "Ailem için susuyorum" demişti! İrem Derici'ye bir darbe daha geldi!

Cem Belevi'nin ihanetine "Ailem için susuyorum" demişti! İrem Derici'ye bir darbe daha geldi!

Cem Belevi'nin ihanetiyle sarsılan İrem Derici'ye bir darbe de ailesinden geldi. Derici'nin anne ve babası boşanıyor.

Cem Belevi'nin ihanetine "Ailem için susuyorum" demişti! İrem Derici'ye bir darbe daha geldi! 117

Cem Belevi ile olan olaylı ayrılığın ardından İrem Derici bir kez daha darbe aldı.