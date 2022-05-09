Cem Belevi ve İrem Derici'yi Nergis Nesrullayeva ile aldattığı ortaya çıktı. Bunun üzerine Cem Belevi'nin İrem Derici'yi aldattığı model Nergis Nesrullayeva kimdir, nereli, kaç yaşında? sorularının yanıtı merak konusu oldu. İşte detaylar...

CEM BELEVİ'NİN İREM DERİCİ'Yİ ALDATTIĞI MODEL NERGİS NESRULLAYEVA KİMDİR, NERELİ, KAÇ YAŞINDA?

Best Model yarışmasına katılan Nergis Nesrullayeva, ünlü mankenler ve modeller arasında yer alıyor. Pandemi döneminde oyunculuk eğitimi aldı. İnstagram adresi 'nergisnesrullayeva'dır ve yaklaşık 20 bin takipçisi bulunuyor. İşte Benim Stilim yarışmasına katılmıştır.

İrem Derici sosdyal medya hesabında Cem Belevi ile ilgili paylaşımda bulundu.

İrem Derici paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Saltanat sona erdi 'çeyrek popçu'. Sefil hayatının geri kalanında sana mutluluklar diliyorum. Hayırlı konser dilenmeler"