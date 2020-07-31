Üç yıldır aşklarını dolu dizgin sürdüren Cem Belevi ve sevgilisi Zehra Yılmaz aşklarını bir adım öteye taşıdı. Cem Belevi, sevgilisine evlenme teklifinde bulundu. Çiftin romanlık anlarına ait görüntüler sosyal medyada kısa sürede konuşulan konular arasına girdi. Bu doğrultuda Cem Belevi'nin sevgilisi Zehra Yılmaz'ın hayatı merak edilen konular arasına girdi. Peki Cem Belevi'nin sevgilisi Zehra Yılmaz kimdir? Kaç yaşında? Nereli? İşte detaylar...

ZEHRA YILMAZ KİMDİR?

Üniversite eğitimini Marmara Üniversitesi Radyo, Televizyon ve Sinema bölümünde tamamladı.Cüneyt Sayıl Oyunculuk Atölyesinde oyunculuk eğitim aldı. İlk oyunculuk deneyimini Kanal D'de yayınlanan Bodrum Masalı adlı dizi de yaşadı. Daha sonra Kara Yazı dizisinin kadrosunda kendisine yer buldu. Son olarak ATV ekranlarında seyircisi ile buluşan baş rolü Berk Atan ve Almila Ada'nın paylaştığı Cennetin Gözyaşları dizisinin kadrosunda yer almış ve Melisa karakterine hayat vermiştir.

KAÇ YAŞINDA?

1994 yılında doğan Zehra Yılmaz 26 yaşındadır. Sevgilisi Cem Belevi ise 33 yaşındadır.

NERELİ?

Zehra Yılmaz'ın nereli olduğuna dair henüz bir bilgi bulunmuyor.