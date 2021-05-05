Aşkın Yarısı adlı diziyle ekranlara dönemeye hazırlanan Cem Davran'ın kariyer ve özel hayatı sık sık araştırılan başlıklar arasında yer alıyor. 30 yıllık evliliği olan Davran'ın eşi merak ediliyor. Peki Cem Davran'ın eşi kimdir? Halil Davran nereli, kaç yaşında? İşte ayrıntılar...

HİLAL DAVRAN KİMDİR? NERELİ, KAÇ YAŞINDA?

Hilal Davran, Ruhsar, Kahpe Bizans gibi yapımlardan tanıdığımız usta oyuncu Cem Davran ile 1990 yılında hayatını birleştirdi. Çiftin bu evlilikten Hür Can ve Ali isminde iki oğlu bulunmaktadır. 42 yaşındaki Hilal Davran'ın nereli olduğuna dair internet ortamında pek bir bilgi bulunmamaktadır.

30 yıllık eşi Cem Davran eşi Hilal Hanım için şu sözleri dile getirmişti:

"Biriyle 30 yıl evli de olsan, 30 yıl ilişki de yaşasan, çocuğun yoksa evlilik ne ki? Bir kağıt sadece. Çocuğun olursa o başka! O zaman aile oluyorsun ve asıl yolculuk başlıyor. Ben bu yolu ve yolculuğu çok önemsiyorum. Tarikat lideri gibi konuşuyorum ama hayatta mükemmel bir dostum var. Biz yoldaşız.

Birbirimizin çok acısına merhem olduk. Çok eksilttik, çoğaltık. Ama hep yol aldık. 27 yıl önce gerçek bir prensesle evlendim. “Ondan vazgeçeceğim” dediğim anlar da oldu, onun benden vazgeçeceği anlar da. Ama, “Ben gidiyorum lan!” dediğim zaman o bana dostluk etti. O gitmek istediği zaman da ben ona Aşık Veysel oldum"