İbrahim Tatlıses'in eli neden titriyor? İbrahim Tatlıses neresinden vuruldu? Ne zaman vuruldu?Minibüsle çarpışan aracın motoru fırladı!Portekiz - Fransa maçı CANLI İZLE LİNKİKutsi kimdir, kaç yaşında, nereli? Kutsi şarkıları ve albümleri | Kutsi doktor mu?Iraklı baba, 13 yaşındaki kızına kemerle işkence etti!İbo Show canlı izle linki, İbo Show canlı yayın! | Star TV canlı izleCem Dizdar kimdir, kaç yaşında, nereli? Cem Dizdar alevi mi?14 Kasım Cumartesi Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu |Koronavirüs vaka sayısı, hasta sayısı kaç oldu?Cem Dizdar'ın eşi Selin Barlas kimdir? Kaç yaşında? Nereli?Selin Barlas, eşi Cem Dizdar'ın kendisine şiddet uyguladığını iddia etti!
İstanbul12 °C
  1. HABERLER
  2. BİYOGRAFİ
  3. Cem Dizdar kimdir, kaç yaşında, nereli? Cem Dizdar alevi mi?

Cem Dizdar kimdir, kaç yaşında, nereli? Cem Dizdar alevi mi?

Eşi Selin Barlas'a şiddet uyguladığı iddialarıyla gündeme gelen spor yorumcusu Cem Dizdar, internette aranan isimlerin başında geliyor. Peki, Cem Dizdar kimdir, kaç yaşında, nereli? Detaylar haberimizde...

Cem Dizdar kimdir, kaç yaşında, nereli? Cem Dizdar alevi mi?

Cem Dizdar'ın eşi Selin Barlas, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarda, Dizdar'ın kendisine şiddet uyguladığını iddia etti. Bu iddiasını paylaştığı fotoğraflarla destekleyen Barlas, bir süre sonra Instagram hesabını kapattı. Bunun üzerine, spor yorumcusu Cem Dizdar, internette aranan isimlerin başında geliyor. Peki, Cem Dizdar kimdir, kaç yaşında, nereli? Detaylar haberimizde... 

CEM DİZDAR KİMDİR, KAÇ YAŞINDA, NERELİ?

Cem Dizdar,1965 doğumludur ve Samsun'da dünyaya gelmiştir. Aynı zamanda Fanatik Gazetesinde de yorumcu olarak görmekteyiz.

Samsun 19 Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Matematik Bölümü'nü kazanan Cem Dizdar, aldığı eğitimi yarıda bırakmıştır. Buradan sonra İstanbul Üniversitesi Felsefe Bölümü'ne başlamıştır. Felsefe Bölümü mezunudur.

Babası Veysel Bey hayatını kaybetmiştir, annesi ise Birsen Dizdar'dır. Ayrıca, Ersin ve Esra adında iki kardeşi vardır. Şu anda Cem Dizdar'ı, Serkan Yetkin ile birlikte TRT ekranlarında karşımıza gelen Spor Manşet programında yorumcu olarak görmekteyiz. Spor Manşet programı her gün saat 11'de ekranlara gelmektedir.

Onur Çelik
Spor Editörü


GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
HABERE YORUM KAT