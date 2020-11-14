Cem Dizdar kimdir, kaç yaşında, nereli? Cem Dizdar alevi mi?

Cem Dizdar'ın eşi Selin Barlas, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarda, Dizdar'ın kendisine şiddet uyguladığını iddia etti. Bu iddiasını paylaştığı fotoğraflarla destekleyen Barlas, bir süre sonra Instagram hesabını kapattı. Bunun üzerine, spor yorumcusu Cem Dizdar, internette aranan isimlerin başında geliyor. Peki, Cem Dizdar kimdir, kaç yaşında, nereli? Detaylar haberimizde...

CEM DİZDAR KİMDİR, KAÇ YAŞINDA, NERELİ?

Cem Dizdar,1965 doğumludur ve Samsun'da dünyaya gelmiştir. Aynı zamanda Fanatik Gazetesinde de yorumcu olarak görmekteyiz.

Samsun 19 Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Matematik Bölümü'nü kazanan Cem Dizdar, aldığı eğitimi yarıda bırakmıştır. Buradan sonra İstanbul Üniversitesi Felsefe Bölümü'ne başlamıştır. Felsefe Bölümü mezunudur.

Babası Veysel Bey hayatını kaybetmiştir, annesi ise Birsen Dizdar'dır. Ayrıca, Ersin ve Esra adında iki kardeşi vardır. Şu anda Cem Dizdar'ı, Serkan Yetkin ile birlikte TRT ekranlarında karşımıza gelen Spor Manşet programında yorumcu olarak görmekteyiz. Spor Manşet programı her gün saat 11'de ekranlara gelmektedir.