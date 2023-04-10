Cem Garipoğlu'nun mezarının açılması için "Kanun yararına bozma" talebi edildi!

İstanbul'da 3 Mart 2009 yılında öldürülen ve tüm Türkiye'de büyük yankı uyandıran Münevver Karabulut cinayetinde yeni gelişmeler yaşandı. Münevver Karabulut'un babası Süreyya Karabulut, avukatı Rezan Epözdemir aracılığıyla katil zanlısı ve intihar ettiği öne sürülen Cem Garipoğlu'nun ölmediğini iddia ederek mezarının açılması için Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı’na başvurmuştu. Yapılan başvuruların 2 kez reddedilmesinin üzerine avukat Rezan Epözdemir, son olarak Adalet Bakanlığı’na "kanun yararına bozma" talebiyle başvurduklarını açıkladı.

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ADALET BAKANLIĞINA BAŞVURU YAPILDI

Konuya ilişkin avukat Rezan Epözdemir yaptığı açıklamada, ‘’Biz müvekkilin talebi üzerine Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı’na başvurduk ve fethi kabir, yani mezarın açılmasını istedik. Savcılık tarafından kovuşturmaya yer olmadığına dair karar verildi, itiraz ettik. Sulh Ceza Hakimliği itirazımızı reddetti. Buna karşılık elimizde son olarak, olağanüstü kanun yolu olarak ‘kanun yararına bozma’ vardı. Ceza Muhakemesi Kanunu 309.maddesine göre Adalet Bakanlığı’na kanun yararına bozma talepli olarak başvurumuzu yaptık, şu an hukuki süreç nihayete ermiş değil. Adalet Bakanlığı’nda talebimiz derdest, Adalet Bakanlığı’nın bu konudaki kararını bekliyoruz. Adalet ve hakkaniyetin en kısa sürede tecelli edeceğini umut ediyoruz. Bakanlığın kararından sonra sürece ilişkin olarak daha geniş bir değerlendirme ve açıklama yapılacak’’ ifadelerini kullandı.

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KOLTUK DETAYI AİLEYİ ŞÜPHELENDİRDİ

Avukat Rezan Epözdemir Garipoğlu ailesinin kullandıkları koltuğun cinayet sırasında Münevver Karabulut'un kanının bulaştığı koltuk olduğuna dikkat çekerek, “Garipoğlu ailesi, müteveffanın katledilmiş olduğu ve kanının bulaşmış olduğu koltukta fotoğraf çektirmiş ve bunu 2021 yılının ortalarında sosyal medya hesaplarından paylaşarak şahsın ölmediği konusundaki şüpheleri arttırarak adeta Karabulut ailesine mesaj vermiştir. Söz konusu paylaşımın ardından acılı baba Süreyya Karabulut tarafımıza ulaşarak suç duyurusu dilekçemizin ekinde yer alan ıslak imzalı dilekçeyi teslim etmiş ve Cem Garipoğlu'nun ölmediği, kaçırıldığı iddialarına ilişkin olarak gerekli başvuruları yapmamızı talep etmiştir. İşbu sebepten, huzurdaki suç duyurusunu yapma zaruretimiz hasıl olmuştur.” ifade etti.