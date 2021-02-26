Cem isminin anlamı nedir, Cem ne demektir? Kuranda geçiyor mu?

Yeni doğacak olan bebeklerine isim bulma arayışı ve heyecanı içerisinde olan anne ve babalar Cem isminin anlamını, özelliklerinin yanı sıra, "Cem ismi ne demek, Cem ismi Kuranda geçiyor mu?" sorularının cevabını merak ediyor.

Öte yandan uzmanlar, isimlerin çocuğun kişiliklerini ve ilerleyen yıllardaki tavır ve tutumlarını etkilediğini belirtiyor ve anne babaları uyarıyor. Bu sebeple isim seçerken anlamlarına oldukça dikkat etmek araştırmak önem arz ediyor. Bu içerikte Cem isminin anlamı ve isim özelliklerini tek içerikte bulabilirsiniz.

Cem isminin kökeni:

Cem ismi Farsça kökenli bir isimdir. Cem ismi Türkiye'de 45185 kişi kullanmaktadır.

Cem isminin cinsiyeti:

Erkek ismi olarak kullanılmaktadır.

Cem isminin rengi:

Kehribar

Cem İsminin anlamı nedir? TDK Cem anlamı:

Türk Dil Kurumu'nda Cem ismi toplama, bir araya getirme; toplama ve çokluk anlamlarına gelmektedir.

Cem İsmi Kuranda geçiyor mu?

Kuran'ı Kerim'de Cem ismi yer almaktadır.

Cem ismindeki harf sayısı:

İçerisinde toplam 3 harf bulunmaktadır.

Cem isminin Harf Analizi Nedir ?

Cem ismi 3 harften oluşmaktadır ve harf analizi sonuçları aşağıda gösterilmiştir.

C : Canlı, arkadaş canlısı

E : İletişim, duygusal karışık

M : Ticari Zekȃ, manevi güç, anaç

Cem isminin Numerolojisi Kaçtır?

Cem ismi 3 harften oluşmakta olup numeroloji sonucu aşağıda gösterilmiştir.

C : 3

E : 6

M : 16

= 25 – Cem İsminin Numeroloji Toplamı 25’dir.

Cem ismi 3 harften oluşmakta olup kader sayısı ve kader sayısı sonucunda Cem isminin analiz sonucu aşağıda gösterilmiştir.

C: 3 E: 5 M: 4 = 12

1 + 2 = 3 Kader sayısı

Cem isminin 3 kader sayısına göre kişilik özellikleri

3 – Sanatsal anlamda çok yeteneklidir. Sosyaldir, Dost canlısıdır. Yüzeysel düşünür ve detaylara girmez. Dışa dönüklüğü ile tanınır. Eğlence onun için hayatın ayrılmaz bir parçasıdır, hayattan nasıl zevk alabileceğini bilir. Kilişelerden hiç hoşlanmaz, yaratıcı ve duyarlıdır. Disiplin anlamında pek iyi sayılmaz bu anlamda sıkıntılıdır. En önemli eksikliği disiplinsizlik olup disiplinli olma yönünde çaba göstermelidir.

2020'nin En çok kullanılan erkek ve kız bebek isimleri açıklandı!

2021 En güzel anlamlı ERKEK bebek isim önerileri! Birbirinden farklı yüzlerce isim

2021 En güzel, anlamlı Kız bebek isim önerileri!