Cem Karaca, Yunan ekibi Aiginiakos ile anlaştı
Türk teknik direktör Cem Karaca, Yunanistan 2. Lig ekiplerinden Aiginiakos Kulübü ile sezon sonuna kadar anlaşma sağladı.
Türk teknik direktör Cem Karaca, Yunanistan 2. Lig ekiplerinden Aiginiakos Kulübü ile sezon sonuna kadar anlaşma sağladı.
Kulüp binasında düzenlenen imza töreninin ardından Aiginiakos Kulübü Başkanı Fotis Tsaugaris, kulübün sportif direktörü Nikolay Marinov ve Cem Karaca basına poz verdiler.
(FOTOĞRAFLI)
DHA
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